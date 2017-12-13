Интересные факты которые переворачивают мировоззрение





Поэтому приходится специализироваться, выбирать, что запоминать, а что – нет. Однако некоторые интересные факты достойны того, чтобы о них помнить. И Joinfo.ua сейчас вам о них расскажет.

Венера – единственная планета, которая вращается по часовой стрелке





Казалось бы, и что с того? Но тут куда интереснее причины, которые к этому привели. И, скажем честно, никто до конца не уверен, почему это так произошло. Некоторые считают, что виной всему огромный астероид, который при столкновении придал планете иной вращательный момент. Другие винят во всём мощнейшие атмосферные потоки. Так что теории самые разные существуют.

Ускорение блохи выше, чем у космического шатла

Фактически – да. Раз в 50. Вот только блоха ускоряется миллисекунды, поэтому такие нагрузки не успевают причинить какой-то вред специально адаптированному под них организму. А космический корабль проектировался так, чтобы создавать длительные перегрузки, которые человек ещё способен выдерживать.

Атом – на 99,9999 процента пустое пространство





В это сложно поверить, но это реально факт. Если, например, всё это пустое пространство убрать, а оставить только ядра, которые имеют конкретные размеры, то всё человечество, в таком случае, уместиться в спичечном коробке. Ещё и место останется.

Желудочный сок растворяет бритвенные лезвия

Основной компонент желудочного сока – соляная кислота. Довольно активная штука, которая даже с железом может взаимодействовать. Так что не удивительно, что тонкие бритвенные лезвия через некоторое время разъедаются и полностью растворяются. А с желудком такого не происходит только потому, что слизистая оболочка успешно эту кислоту нейтрализует.

От Солнца до Земли свет идёт 8 минут 19 секунд





То есть если Солнце вдруг исчезнет, то человечество ещё 8 минут об этом не будет даже догадываться. И это ещё нормально – на Плутоне, например, об этом узнают только через 5 с половиной часов.

Через 2,3 миллиарда лет жизнь на земле станет невозможной

Дело в том, что процессы, которые происходят на Солнце, постепенно его же и уничтожают. Оно будет постепенно увеличиваться в размерах, а излучение будет так же постепенно увеличиваться. Очень постепенно, правда. Но примерно через 2,3 миллиарда лет температура превысит точку кипения воды, что сделает невозможным даже существование сложных органических молекул.

Белые медведи невидимы для тепловизора





Основная задача белого медведя – сохранять тепло. Поэтому его шерсть устроена таким образом, чтобы практически ничего не излучать в окружающее пространство. Разве что нос и глаза могут быть заметны, а так – медведь будет просто сливаться с фоном.

Некоторые металлы взрываются при контакте с водой

Ага, некоторые щелочные металлы настолько активны, что взаимодействуют практически со всем. И только тонкая плёнка оксида препятствует этому. И чем выше атомная масса щелочного металла – тем он активнее. Если литий просто шипит в воде, то Рубидий даже может взорваться.

Гавайи приближаются к Аляске со скоростью 7,5 см в год





Обычный дрейф континентов. Гавайи – вулканическое образование, расположенное практически в центре огромной Тихоокеанской плиты, которая постепенно движется в сторону Северо-Американской плиты. На месте столкновения, кстати, потихоньку вздымаются горные хребты.

Леса Амазонки производят 20 процентов всего кислорода на планете

Даже несмотря на то, что их активно вырубают, они всё ещё остаются важным источником кислорода. Правда, если уж сравнивать, то основной запас кислорода производится всё же океаническими водорослями. Но без Амазонки нам было бы намного труднее дышать.

Эйфелева башня летом на 15 см длиннее





Температурное расширение металлов. К счастью, равномерное. Иначе пришлось бы делать делать специальные вставки, как на мостах, чтобы увеличения размеров не наносили бы вред всей конструкции.

Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин напоминают вам, что в мире ещё много всего интересного и необычного. Как на нашей планете, так и в космосе. И даже несмотря на то, что у многих из этих фактов практического применения нет, знать о них полезно.

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