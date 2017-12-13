Полезные перекусы: какие продукты успешно снижают аппетит в течение дня





Вот только перекусы бывают разные. И предпочтение нужно отдать тем, которые и полезные, и вкусные, и не особо калорийные, и способны дополнительно притуплять чувство голода. Так что Joinfo.ua сейчас расскажет вам, какие продукті соответствуют данным критериям.

Темный шоколад





Чуть ли не самый лучший вариант. Причём вопреки расхожему мнению, калорийность именно чёрного шоколада невелика. Плюс он дополнительно стимулирует выработку серотонина, поэтому способствует улучшению настроения.

Попкорн





Не то, что продаётся в кинотеатрах – там слишком много масла, соли и прочих не слишком полезных для здоровья компонентов. А вот попкорн домашний, причём не полуфабрикат, а из цельных зёрен кукурузы – это совсем иное дело. Много клетчатки, которая заполняет объем желудка, вызывая насыщение, при этом очень мало калорий как таковых.

Греческий йогурт





Заметно отличается от привычного нам йогурта. Причём в лучшую сторону – в 2 раза больше белков, реально эффективные пробиотики, куда меньше углеводов и глюкозы как таковой. Так что пищеварение он улучшает заметно, а чувство голода притупляет хорошо.

Миндаль





Моного белка и много клетчатки – а это как раз 2 наилучших способа утолить голод. Поэтому перекус из миндальных орехов – то, что рекомендуют очень многие диетологи. Главное, не особо увлекаться – продукт всё же калорийный.

Водянистые овощи и фрукты





Смысл прост – больше объем, желудок растягивается, чувство насыщения наступает. При этом мало калорий, зато много всего остального – особенно витаминов и микроэлементов. Также нельзя забывать о фруктозе и клетчатке. Первая практически не вызывает роста уровня глюкозы в крови, а вторая значительно улучшает пищеварение.

Авокадо





Не так много существует фруктов, которые содержат ненасыщенные жирные кислоты. А авокадо как раз к ним относится. При этом там ещё и клетчатки довольно много. Так что перекус бутербродом с авокадо ощущается как нечто основательное.

Хумус





Основа хумуса – нут. В котором хватает и клетчатки, и белка. А если учесть, что для приготовления большинства хумусов используются и другие овощи, например, морковь, сельдерей или даже огурцы, то вопросов по поводу выбора продуктов для перекуса становится ещё меньше.

Бобовые





Опять клетчатка и белок. Точнее реально много клетчатки и много белка. Фасоль, горох, чечевица, нут – подойдёт любой вариант, особенно в комбинации с другими овощами. И вкусно, и полезно, и не слишком калорийно.

Яйца





Варёные яйца – прекрасный источник белка. Более того, статистика утверждает, что люди, съедающие на завтрак несколько варёных яиц, куда меньше едят в течение дня. Да и не просто так придуманы традиционные «английские завтраки». Там, правда, яйца жареные, но сути это особо не меняет – они тоже вполне подходят.

Вода





Эффективный способ обмануть организм – желудок механически растягивается, поэтому если чувство голода не определялось снижением в крови концентрации веществ до низкого уровня, то оно пропадает.

Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин напоминают вам, что что здоровое питание – это не регулярные диеты, а реальный образ жизни. Только систематическое следование некоторым правилам приносит конкретную пользу организму.

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