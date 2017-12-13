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Полезные перекусы: какие продукты успешно снижают аппетит в течение дня


Полезные перекусы: какие продукты успешно снижают аппетит в течение дня

Вот только перекусы бывают разные. И предпочтение нужно отдать тем, которые и полезные, и вкусные, и не особо калорийные, и способны дополнительно притуплять чувство голода. Так что Joinfo.ua сейчас расскажет вам, какие продукті соответствуют данным критериям.


Темный шоколад



Полезные перекусы: какие продукты успешно снижают аппетит в течение дня

Чуть ли не самый лучший вариант. Причём вопреки расхожему мнению, калорийность именно чёрного шоколада невелика. Плюс он дополнительно стимулирует выработку серотонина, поэтому способствует улучшению настроения.


Попкорн



Полезные перекусы: какие продукты успешно снижают аппетит в течение дня

Не то, что продаётся в кинотеатрах – там слишком много масла, соли и прочих не слишком полезных для здоровья компонентов. А вот попкорн домашний, причём не полуфабрикат, а из цельных зёрен кукурузы – это совсем иное дело. Много клетчатки, которая заполняет объем желудка, вызывая насыщение, при этом очень мало калорий как таковых.


Греческий йогурт



Полезные перекусы: какие продукты успешно снижают аппетит в течение дня

Заметно отличается от привычного нам йогурта. Причём в лучшую сторону – в 2 раза больше белков, реально эффективные пробиотики, куда меньше углеводов и глюкозы как таковой. Так что пищеварение он улучшает заметно, а чувство голода притупляет хорошо.


Миндаль



Полезные перекусы: какие продукты успешно снижают аппетит в течение дня

Моного белка и много клетчатки – а это как раз 2 наилучших способа утолить голод. Поэтому перекус из миндальных орехов – то, что рекомендуют очень многие диетологи. Главное, не особо увлекаться – продукт всё же калорийный.


Водянистые овощи и фрукты



Полезные перекусы: какие продукты успешно снижают аппетит в течение дня

Смысл прост – больше объем, желудок растягивается, чувство насыщения наступает. При этом мало калорий, зато много всего остального – особенно витаминов и микроэлементов. Также нельзя забывать о фруктозе и клетчатке. Первая практически не вызывает роста уровня глюкозы в крови, а вторая значительно улучшает пищеварение.


Авокадо



Полезные перекусы: какие продукты успешно снижают аппетит в течение дня

Не так много существует фруктов, которые содержат ненасыщенные жирные кислоты. А авокадо как раз к ним относится. При этом там ещё и клетчатки довольно много. Так что перекус бутербродом с авокадо ощущается как нечто основательное.


Хумус



Полезные перекусы: какие продукты успешно снижают аппетит в течение дня

Основа хумуса – нут. В котором хватает и клетчатки, и белка. А если учесть, что для приготовления большинства хумусов используются и другие овощи, например, морковь, сельдерей или даже огурцы, то вопросов по поводу выбора продуктов для перекуса становится ещё меньше.


Бобовые



Полезные перекусы: какие продукты успешно снижают аппетит в течение дня

Опять клетчатка и белок. Точнее реально много клетчатки и много белка. Фасоль, горох, чечевица, нут – подойдёт любой вариант, особенно в комбинации с другими овощами. И вкусно, и полезно, и не слишком калорийно.


Яйца



Полезные перекусы: какие продукты успешно снижают аппетит в течение дня

Варёные яйца – прекрасный источник белка. Более того, статистика утверждает, что люди, съедающие на завтрак несколько варёных яиц, куда меньше едят в течение дня. Да и не просто так придуманы традиционные «английские завтраки». Там, правда, яйца жареные, но сути это особо не меняет – они тоже вполне подходят.


Вода



Полезные перекусы: какие продукты успешно снижают аппетит в течение дня

Эффективный способ обмануть организм – желудок механически растягивается, поэтому если чувство голода не определялось снижением в крови концентрации веществ до низкого уровня, то оно пропадает.


Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин напоминают вам, что что здоровое питание – это не регулярные диеты, а реальный образ жизни. Только систематическое следование некоторым правилам приносит конкретную пользу организму.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302377-news.html
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