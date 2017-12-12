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Новый год-2018: что приготовить на праздничный стол


Готовим блюда на праздничный стол
фото: социальная сеть Instagram



Что поставить на новогодний стол, чтобы угодить хозяйке 2018 года — Желтой Земляной Собаке?

Собака — неприхотливое животные, которое любит простую, но сытную еду. А так как собака — это в первую очередь хищник, следует сделать акцент на мясных блюдах. Также стоит помнить о том, что собака спокойно обходится без деликатесов, поэтому не стоит покупать на праздник дорогие и экзотические продукты.

Супы



Если вы фанат супов и не представляете праздничный ужин без первого блюда, тогда стоит приготовить суп с фрикадельками, шурпу или рассольник. Также подойдет сборная солянка с различными видами колбас и мяса или борщ с телятиной.

Холодные закуски

Мясные и колбасные нарезки, а также всевозможные паштеты из субпродуктов обязательно должны присутствовать на новогоднем столе. Еще можно приготовить мясные или рыбные рулеты, канапе с кусочками ветчины и оливками.

Горячие блюда



Основное блюдо обязательно должно быть мясным: стейки, рулька, отбивные, шашлык и прочее. Так как у Собаки неприхотливый вкус, отлично подойдут такие повседневные блюда, как котлеты, отбивные, голубцы.

Десерты



С десертами тоже можно особо не мудрить — сойдут любые сладости. Если у вас найдется свободное время, самостоятельно приготовьте пряники или печенье в виде фигурок собаки, это поможет понравится хозяйке 2018 года.

Напитки

Собака ненавидит такой человеческий порок как, алкоголизм. Поэтому главное в новогоднюю ночь знать меру. Какие напитки ставить на стол — на ваше усмотрение. Главное — не забудьте про простую воду, без которой собака не может жить.


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