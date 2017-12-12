Маркус Рива представил песню для Евровидения-2018

Певец Маркус Ривафото: социальная сеть InstagramНа минувшей неделе, 6 декабря, вышла в свет новая песня «This Time» известного латвийского артистаДата релиза не случайна - в этот день прошла пресс конференция известного в Латвии проекта- национального отбора на Евровидение 2018. Песня «This time», соавтором которой является сам артист, вошла в список претендентов на участие в проекте и поборется за возможность представлять Латвию на самом популярном и престижном музыкальном конкурсе Европы.Песня написана весомым составом авторов - четыре профессионала музыкальной индустрии -и американский коллега -. Автобиографический трек исполнителя продолжает тему, отчасти затронутую в предыдущей русскоязычной песни- «Не зови», о том, что нужно ставить твердую точку в отношениях, наполненные обманом, предательством и болью.«По завершению проекта "X Faktors" я полон сил и готов идти только вперед. Опыт ведения шоу в прямом эфире дал мне очередной толчок и придал мне уверенности в своих силах и идеях, которые я воплощаю», - поделилсяНапомним, ранее группасобрала два аншлага в один день.

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