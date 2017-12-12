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Маркус Рива представил песню для Евровидения-2018


Певец Маркус Рива
фото: социальная сеть Instagram



На минувшей неделе, 6 декабря, вышла в свет новая песня «This Time» известного латвийского артиста Маркуса Ривы.



Дата релиза не случайна - в этот день прошла пресс конференция известного в Латвии проекта Supernova - национального отбора на Евровидение 2018. Песня «This time», соавтором которой является сам артист, вошла в список претендентов на участие в проекте и поборется за возможность представлять Латвию на самом популярном и престижном музыкальном конкурсе Европы.
Песня написана весомым составом авторов - четыре профессионала музыкальной индустрии - Маркус Рива, Каспар Ансонс, Эдгар Крастыньш и американский коллега - Quincy Lorel Thompson. Автобиографический трек исполнителя продолжает тему, отчасти затронутую в предыдущей русскоязычной песни Маркуса - «Не зови», о том, что нужно ставить твердую точку в отношениях, наполненные обманом, предательством и болью.



«По завершению проекта "X Faktors" я полон сил и готов идти только вперед. Опыт ведения шоу в прямом эфире дал мне очередной толчок и придал мне уверенности в своих силах и идеях, которые я воплощаю», - поделился Маркус Рива.

Напомним, ранее группа Open Kids собрала два аншлага в один день.



Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302156-news.html
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