Маркус Рива представил песню для Евровидения-2018

На минувшей неделе, 6 декабря, вышла в свет новая песня «This Time» известного латвийского артиста МаркусаРивы.
Дата релиза не случайна - в этот день прошла пресс конференция известного в Латвии проекта Supernova - национального отбора на Евровидение 2018. Песня «This time», соавтором которой является сам артист, вошла в список претендентов на участие в проекте и поборется за возможность представлять Латвию на самом популярном и престижном музыкальном конкурсе Европы. Песня написана весомым составом авторов - четыре профессионала музыкальной индустрии - МаркусРива, КаспарАнсонс, ЭдгарКрастыньш и американский коллега - Quincy Lorel Thompson. Автобиографический трек исполнителя продолжает тему, отчасти затронутую в предыдущей русскоязычной песни Маркуса - «Не зови», о том, что нужно ставить твердую точку в отношениях, наполненные обманом, предательством и болью.
«По завершению проекта "X Faktors" я полон сил и готов идти только вперед. Опыт ведения шоу в прямом эфире дал мне очередной толчок и придал мне уверенности в своих силах и идеях, которые я воплощаю», - поделился МаркусРива.
Напомним, ранее группа Open Kids собрала два аншлага в один день.
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