Постный борщ с рыбой и белыми грибами (рецепт)

Постный борщ с белыми грибами и рыбой — одно из вкуснейших блюд Черниговской области. Известный кулинар и эксперт шоу Все буде добре Эктор Хименес-Браво отправился к местной мастерице НаталииДубине, чтобы выведать у нее уникальный рецепт этого знаменитого борща.
Ингредиенты:
Рыба (карп) – 1 кг
Фасоль белая замоченная – полстакана
Картофель – 3 шт.
Капуста – 100-150г
Морковь – 2 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Свекла – 2 шт.
Лавровый лист, перец, соль – по вкусу
Грибы (белые, сушенные) – 100 г
Томатный соус – 3 ст. л.
Лимонный сок – 0,5 ч. л.
Вода – 3 л
Приготовление:
Рыбу очистить и посолить, отправить в духовку. В кастрюлю набрать воды, добавить замоченную фасоль и довести до кипения. Очистить свеклу и морковь, добавить целыми в кастрюлю, оставить на огне на 30 минут. Грибы проварить 20 минут, грибной бульон не выливать. Вытянуть морковь и свеклу, нарезать соломкой и снова бросить в кастрюлю варится на 10 минут.
Сделать пассировку из лука и свежей моркови, прожарить минут 10 и добавить в кастрюлю. Затем добавить в борщ рыбу, грибы, нашинкованную капусту, порезанную соломкой картошку и оставить на огне на 20 минут. Добавить специи по вкусу, влить грибной бульон, добавить сахар и немножко лимонного сока, оставить на 5 минут.
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