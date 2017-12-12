Авторизация
 
  • 02:05 – Компания Apple планирует в 2018 году выпустить упрощенную версию iPhone X 
  • 02:05 – Американские ученые изобрели куриный словарь 
  • 02:04 – Ученые: Разогретые в микроволновке яйца взрываются и могут ухудшить слух 
  • 02:03 – В Воронеже пассажирка в маршрутке сломала ногу 


Постный борщ с рыбой и белыми грибами (рецепт)


Постный борщ - рецепт





Постный борщ с белыми грибами и рыбой — одно из вкуснейших блюд Черниговской области. Известный кулинар и эксперт шоу Все буде добре Эктор Хименес-Браво отправился к местной мастерице Наталии Дубине, чтобы выведать у нее уникальный рецепт этого знаменитого борща.

Ингредиенты:


  • Рыба (карп) – 1 кг

  • Фасоль белая замоченная – полстакана

  • Картофель – 3 шт.

  • Капуста – 100-150г

  • Морковь – 2 шт.

  • Лук репчатый – 1 шт.

  • Свекла – 2 шт.

  • Лавровый лист, перец, соль – по вкусу

  • Грибы (белые, сушенные) – 100 г

  • Томатный соус – 3 ст. л.

  • Лимонный сок – 0,5 ч. л.

  • Вода – 3 л


Приготовление:



Рыбу очистить и посолить, отправить в духовку. В кастрюлю набрать воды, добавить замоченную фасоль и довести до кипения. Очистить свеклу и морковь, добавить целыми в кастрюлю, оставить на огне на 30 минут. Грибы проварить 20 минут, грибной бульон не выливать. Вытянуть морковь и свеклу, нарезать соломкой и снова бросить в кастрюлю варится на 10 минут.

Сделать пассировку из лука и свежей моркови, прожарить минут 10 и добавить в кастрюлю. Затем добавить в борщ рыбу, грибы, нашинкованную капусту, порезанную соломкой картошку и оставить на огне на 20 минут. Добавить специи по вкусу, влить грибной бульон, добавить сахар и немножко лимонного сока, оставить на 5 минут.



Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302155-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.7450
-0.01%
82.2294
-0.03%
1.1854
+0.67%
0.2083
+0.00%