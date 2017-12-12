Постный борщ с рыбой и белыми грибами (рецепт)



Рыба (карп) – 1 кг



Фасоль белая замоченная – полстакана



Картофель – 3 шт.



Капуста – 100-150г



Морковь – 2 шт.



Лук репчатый – 1 шт.



Свекла – 2 шт.



Лавровый лист, перец, соль – по вкусу



Грибы (белые, сушенные) – 100 г



Томатный соус – 3 ст. л.



Лимонный сок – 0,5 ч. л.



Вода – 3 л



Постный борщ - рецептПостный борщ с белыми грибами и рыбой — одно из вкуснейших блюд Черниговской области. Известный кулинар и эксперт шоуотправился к местной мастерице, чтобы выведать у нее уникальный рецепт этого знаменитого борща.Рыбу очистить и посолить, отправить в духовку. В кастрюлю набрать воды, добавить замоченную фасоль и довести до кипения. Очистить свеклу и морковь, добавить целыми в кастрюлю, оставить на огне на 30 минут. Грибы проварить 20 минут, грибной бульон не выливать. Вытянуть морковь и свеклу, нарезать соломкой и снова бросить в кастрюлю варится на 10 минут.Сделать пассировку из лука и свежей моркови, прожарить минут 10 и добавить в кастрюлю. Затем добавить в борщ рыбу, грибы, нашинкованную капусту, порезанную соломкой картошку и оставить на огне на 20 минут. Добавить специи по вкусу, влить грибной бульон, добавить сахар и немножко лимонного сока, оставить на 5 минут.

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