



Устойчивость к инфекционным заболеваниям сегодня тоже не на высоте, так что не мешает уделить особое внимание тому, чтобы одеться по погоде и не контактировать с больными.

Гороскоп здоровья от Joinfo.ua расскажет, как события сегодняшнего дня отразятся на вашем самочувствии.

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Гороскоп здоровья на 12 декабря 2017 года

Овен. Сегодня отличный день сходить на маникюр и педикюр.

Телец. Здоровье вас сегодня не подведет, если вы будете заботиться о своем комфорте и хорошем настроении.

Близнецы. Старайтесь ставить на стол продукты, богатые йодом. Щитовидка будет вам благодарна.

Рак. Будьте аккуратны, употребляя новые продукты питания. Возможна аллергическая реакция.

Лев. Ароматерапия в этот день будет особенно эффективна. Цитрусовые и хвойные ароматы отведут от вас многие недуги.

Дева. Постарайтесь сегодня ходить аккуратно, высок риск травматизма.

Весы. Избегайте негативных эмоций. Постарайтесь сегодня больше отдыхать.



Скорпион. Постарайтесь несмотря ни на что сохранять спокойствие. Вечером желательно принять расслабляющую ванну.

Стрелец. Замените конфеты и сахар сухофруктами и медом. Полезно, вкусно и для фигуры не опасно.

Козерог. Соблюдайте осторожность при занятиях спортом, поскольку сейчас повышается риск ушибов и растяжений.

Водолей. Вам понадобится небольшая передышка, перед принятием сложных решений. Выпейте чашечку зеленого чая и вспомните о море или лесе. Это расслабит мозг и настроит на работу.

Рыбы. Откажитесь от повышенных нагрузок, возможны проблемы с сердцем.

Гороскоп здоровья для подписчиков ДжоИнфоМедиа составила Ника Веронина.

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Будьте здоровы!

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