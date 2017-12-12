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Восточный гороскоп на 2018 год: кому из знаков повезет и чего в целом следует ожидать


Восточный гороскоп на 2018 год: кому из знаков повезет и чего в целом следует ожидать

Мы рассказывали уже неоднократно, что приближается год Желтой Земляной Собаки! А представителям каких знаков восточного гороскопа будет в этом году больше всего везти? Рассказывает Joinfo.ua!


Кому больше всех повезет?



Восточный гороскоп на 2018 год: кому из знаков повезет и чего в целом следует ожидать

Собаке — ну понятно, как может Собаке не повезти в год Собаки? Змее — она вообще хорошо приспосабливается. Крысе. А еще — Лошади. В этом году все амбиции, желания, перспективы вышеперечисленных знаков наконец-то найдут себе время и место для воплощения! Сплошь победы — конечно, чтобы получить победу, нужна для начала проблема, которая и породит борьбу. Битв будет много, но результат вам понравится!


А кто будет сильнее всех уставать?



Восточный гороскоп на 2018 год: кому из знаков повезет и чего в целом следует ожидать

Это Кролик, Обезьяна и Бык. У них очень стремительно будут тратиться силы… Так что главное — отдыхать больше, свое сердце слушать внимательнее. Да и на мелочи обращать побольше внимания. И не надо бросать всю силу на одно дело — распределяйте себя на разные занятия, чтобы за одним делом отдыхать от другого.


А у кого самый неудачный год?



Восточный гороскоп на 2018 год: кому из знаков повезет и чего в целом следует ожидать

У Петуха, у Тигра, у Дракона. Это год поиска ответов на скопившиеся у вас вопросы. И порой ответы эти будут еще как расстраивать, да и заставлять отказываться от людей, вещей и событий, которые были вам дороги. Но на самом деле надо помнить, что именно так оно и правильно, именно так и стоит делать. И не надо сопротивляться желаниям высших сил — если уже нужны перемены, то пусть они будут!


Остались Свинья и Коза!



Восточный гороскоп на 2018 год: кому из знаков повезет и чего в целом следует ожидать

А они вообще прекрасно приспосабливаются. Настолько прекрасно, что даже нельзя сказать на контрасте с Козой и Свиньей, что году Собаки повезет больше. Собакам просто будет везти — а Козы и Свиньи построят себе сами, что им захочется. Разве это не бывает порой еще более приятным, чем просто бесконечная лафа?


Какие рекомендации?


Знакам, которым будет везти — слушать свою интуицию! Вообще присматриваться к знакам судьбы, к поворотам, на которые вас заводит. Даже если вы совершенно не планировали двигаться в определенном направлении, с вероятностью вас туда заведет, и это ведь совсем не плохо!



Восточный гороскоп на 2018 год: кому из знаков повезет и чего в целом следует ожидать

Знакам, которые будут уставать — избавиться от твердолобой погруженности в Одно Конкретное Великое Дело! Есть много разных дел, и нет, то, что их много, не означает, что вы и уставать от них будете больше. Напротив — переключение между делами является неплохим отдыхом.


Знакам, которым везти не будет — вспомнить, что самое темное время вообще-то перед рассветом! И в это темное время и главная сакральная магия творится, мы об этом упоминали в статье про суперлуние. Так что не получается сейчас — получится потом.


Ну а Козе и Свинье можно порекомендовать просто при любых обстоятельствах оставаться собой! Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн желает вам удач и побед в Новом году, и чтобы не было никаких особо расстраивающих вещей. Конечно, сплошь идиллия — это тоже скучно, но пусть любую трудность можно будет преодолеть и порадоваться своему умению справляться!


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302104-news.html
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