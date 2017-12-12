Гороскоп на сегодня: 12 декабря 2017 года





Если на сегодня вы не успели запланировать никаких важных дел, то и правильно: гороскоп на этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного.

Астрологический гороскоп Joinfo.ua расскажет, к чему быть готовым 12 декабря 2017 года, и как пройдет этот день.

Общий гороскоп на 12 декабря 2017 года

12 декабря Луна находится фазе: убывающая Луна, до 01:40 23 лунный день, далее – 24 лунный день согласно лунному календарю. Луна находится в знаке зодиака Весы.

Что это означает?

Самое время расслабиться после напряженной работы. Начинать что-то новое и глобальное не стоит. Благоприятный период для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании и отсутствии каких-либо разногласий.

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Точный гороскоп на 12 декабря 2017 года для каждого Знака Зодиака

Овен. День идеален для общения и приятных знакомств. Поэтому дома лучше сегодня не сидеть.

Телец. Прогулка в парке, посиделки с друзьями, вкусная еда – могут доставить вам незабываемое удовольствие, однако не налегайте на сладкое!

Близнецы. Решить старые проблемы поможет нестандартных подход. Проявите смекалку.

Рак. Не пренебрегайте настоящими человеческими ценностями. Низменные увлечения приведут к разрушению, помните об этом.

Лев. Постарайтесь извлечь урок из неприятной ситуации, и постараться не повторять такой ошибки в будущем.

Дева. Ревностно защищайте собственные интересы, но не идите по головам, уважайте других.

Весы. Адекватно измеряйте свои силы и возможности. Не беритесь за дело, которое вам может слишком дорого стоить.

Скорпион. Сегодня ваш дар убеждения взял выходной. Постарайтесь меньше спорить с окружающими.



Стрелец. Сделайте сегодня приятный сюрприз любимому человеку. Порадуйте своим вниманием и трепетной заботой. Его реакция вам понравится.

Козерог. Не хватайтесь за все сразу. Составьте четкий план и следуйте ему в течение дня.

Водолей. Сегодня вам как никогда захочется поболтать о всем подряд. Старайтесь не слишком отвлекать коллег от работы.

Рыбы. Сегодня все будет меняться слишком быстро, пытайтесь успевать реагировать на события.

Как и всегда Ника Веронина позаботилась о том, чтобы для вас, подписчики ДжоИнфоМедиа, день стал не только комфортным, но и максимально плодотворным.

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В этот день родились: актер Леонид Быков, путешественник Федор Конюхов, актер Виталий Соломин, актриса Дженнифер Коннелли, борец Мавлет Батиров, певец Фрэнк Синатра.

Наиболее важные числа и даты, благоприятные для воплощения в жизнь Ваших планов - 3, 8, 12, 17, 21, 26 и 30.

Важные годы Вашей жизни могут приходиться на: 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66 и 75 лет.

Мудрость дня от Joinfo.ua: Человек в браке погружается в жизнь, входя в нее через другую личность. Это наслаждение настоящим познанием и настоящей жизнью дает то чувство завершенной полноты и удовлетворения, которое делает нас богаче и мудрее. (Александр Ельчанинов)

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