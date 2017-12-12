Что такое стоматит и как лечится это инфекционное заболевание





Сейчас у нас период простудных заболеваний, и стоит знать о них побольше! Например, мы рассказывали, что эффективность оксолиновой мази как средства от простуды поставлена под сомнение. А давайте, поговорим о проблеме, которая может быть симптомом простуды, а может образовываться и по другим причинам! О стоматите, уточняет Joinfo.ua.

Что такое стоматит и как он проявляется?

Это воспаление в полости рта. На языке, в горле, на внутренней стороне щек — неважно, все это называется стоматитом. Бывают язвочки — светлые пятнышки, проходят за пять-десять дней сами. Бывает простуда на губах, как правило, вызванная герпесом — она тоже относится к разновидностям стоматита. А бывает, что просто слизистая раздражена.

В чем может быть причина стоматита?





В абсолютно любой инфекции. В грибке, который попал в рот, так как, например, ребенок что-то не то в этот самый рот засунул. В том, что человек прикусил щеку или язык, или обжег рот горячим напитком. Может быть и аллергическое. Некоторые аутоиммунные заболевания вызывают стоматит. Иногда это побочные эффекты от антибиотиков, гормонов, химиотерапии. Кроме того, виноват может быть стресс, или даже нехватка питания!

А как его лечить?





Главное — обезболить, чтобы стоматит не мешал жить. Конечно, подойдет парацетамол или ибупрофен. Но, как ни странно, помогает самое обычное мороженое! Гели с лидокаином тоже подойдут, но детям лучше их не давать, потому что ребенок может наглотаться такого геля, а это не слишком-то и полезно.

Идти ли к врачу?

Если во рту просто язвочки или дискомфорт — недели две, и он пройдет. Вот, если он случается регулярно, или если прошло две недели, а нет никакого результата, или если стоматит сопровождается сыпью либо высокой температурой — тогда надо поспешить к врачу!





А что еще можно добавить к лечению?

Самые обычные витамины! Притом именно таблетированные, не «съесть апельсин» - кислота цитрусовых только навредит. Антисептики для рта — всякие леденцы, которых в изобилии в аптеках и даже в обычных магазинах. В принципе, бывают даже просто мятные леденцы, которые и не аптечные, а из кондитерских отделов, но что лучше мяты обезболит ноющую язвочку? По-хорошему, от стоматита любого происхождения поможет любой леденец с антисептическим эффектом. И вкусно, и лечит!

А вот герпес можно лечить все той же оксолиновой мазью, которая как барьерное средство от простуды не очень эффективна. И таблетками ацикловира. Ну и вирусные инфекции, конечно, лечатся сами по себе, стоматит заодно проходит.

Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн напоминает, какие сухофрукты полезны для здоровья человека. Вот и их тоже стоит употреблять! Да и в целом — чем больше витаминов, тем больше иммунитета; чем больше иммунитета — тем меньше проблем вроде того же стоматита. Так что держите свое здоровье в собственных руках — даже холодную зиму можно пережить без особых страданий, если за собой следить!

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