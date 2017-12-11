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Частое употребление авокадо полезно для здоровья – ученые


Частое употребление авокадо полезно для здоровья – ученые

Авокадо - чрезвычайно полезный продукт. Для тех, кто любит его, да и для тех, кто не любит, у Joinfo.ua есть хорошие новости - частое употребление в пищу авокадо приносит большую пользу для здоровья!


Пользу авокадо для здоровья доказали ученые из Ирана



Частое употребление авокадо полезно для здоровья – ученые

Согласно данным недавнего исследования по этому вопросу, всего половинка авокадо в день обладает невероятной способностью защищать организм от опасного метаболического синдрома .


Команда иранских ученых проверила свойства авокадо в этом направлении. Они обнаружили, что эти замечательные фрукты уменьшают уровень триглицеридов, инсулина, сахара в крови и сердечно-сосудистого риска - все это компоненты, характерные для метаболического синдрома.


Было проведено больше 100 исследований


Исследователи рассмотрели результаты 129 исследований по этому вопросу, систематизировали факты и продемонстрировали, что авокадо оказывает невероятное влияние на метаболизм и правильное пищеварение.



Частое употребление авокадо полезно для здоровья – ученые

Ученые заключают, что авокадо оказывает благотворное влияние на уровень холестерина во всех его измерениях (плохой, хороший, общий холестерин), а также фосфолипиды.


Это не просто исследование преимуществ авокадо, говорят ученые, а массовая систематизация многих причин потреблять этот чудесный плод каждый день.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее мы рассказывали о пользе еще одного экзотического плода. Узнайте, какие свойства таит в себе фейхоа.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/301997-news.html
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