Почему после 40 лет сложнее терять вес - выводы ученых

Согласно некоторым исследованиям то, что процесс обмена веществ в организме замедляется, не является главной причиной, почему человеку сложнее терять вес. Ранее ученые доказали, что организм человека знает о скором наступлении смерти, передает Joinfo.ua со ссылкой на ИноСМИ.
На самом деле главной причиной замедления метаболизма в среднем возрасте называют снижение физических нагрузок и активности.
Дело в том, что скорость метаболизма в спокойном состоянии организма показывает то, сколько человек сжигает калорий, когда не занимается физической активностью. Также это зависит от роста, пола, и особенности генов, полученных человеком от своих предков.
Благодаря пище человек может сжечь лишь 10% всех калорий, которые расходуются в течение дня. Даже употребление в пищу зеленого чая, кофеина и острого перца чили не помогут избавиться от лишнего веса, а только ускорят процесс.
Потому, главное в любом возрасте оставаться активными.
Журналист ДжоИнфоМедиа Анна Аш напоминает, ранее британские ученые опровергли пользу прогулок на свежем воздухе. Отмечается, что это времяпровождение может быть опасно для жителей больших городов.