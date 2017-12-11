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Суперкопы-3: смотреть 20 серию онлайн


Суперкопы-3 - смотреть 20 серию
фото: пресс-служба канала «НЛО TV»



Новая серия популярного украинского сериала Суперкопы-3 доступна для просмотра прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.



В 20 серии Ослянский вычитал, что по американским стандартам в среднем патрульная полиция приезжает за 7,46 мин. Баранов и Ослянский решают доказать, что они круче, чем полицейские из соседнего отделения, постоянно успевают раньше. А остальные копы ломают голову над тем, что подарить Мамиашвили на юбилей.

Все серии сериала Суперкопы-3 (НЛО TV) можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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