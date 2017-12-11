Новый год-2018: салат «Фруктовый рулет» (рецепт)



Яблоко — 1 шт.



Груша — 1 шт.



Киви — 1 шт.



Виноград



Консервированный ананас — 100 г



Апельсин — 1 шт.



Сливочное масло — 50 г



Коньяк — 50 г





Вода — 150 г



Сахар — 90 г



Черный шоколад — 180 г





Мед — 2 с. л.



Сок ½ лимона





Белок из 1 яйца



Сахарная пудра — 200 г



Сок ½ лимона



Салат «Фруктовый рулет»Приготовьте фруктовый салат напо рецепту шоу. Этот полезный деликатес приятно удивит ваших гостей и подарит незабываемый вкус.Наливаем воду в сотейник. Добавляем сахар. Ставим на плиту и постоянно помешиваем венчиком, чтобы сахар полностью растворился и мы получили сироп. Варим 10-15 мин. Чтобы глазурь получилась правильной консистенции, используем только один вид шоколада. В кипяченую воду добавляем черный шоколад и маленький кусочек сливочного масла. Варим еще несколько минут и выключаем. Оставляем глазурь остыть, чтобы она приобрела густую консистенцию.Смешиваем мед и лимонный сок.Нарезаем фрукты крупными кусочками. Разогреваем сковороду, добавляем сливочное масло для жарки. На разогретую сковороду забрасываем все фрукты кроме винограда. Его добавляем уже в конце жарки. После винограда выливаем на сковороду соус и тушим около 10 мин, пока не испарится вся жидкость. Вливаем коньяк в сковороду с готовыми фруктами и поджигаем. Коньяк придает фруктам особый насыщенный вкус.Для декора готовим астинг. Сначала взбиваем белок вместе с сахарной пудрой. Вливаем сок половинки лимона. Взбиваем смесь до образования устойчивой пены. Берем кондитерскую пленку или пергамент. Тонким равномерным слоем распределяем по ней глазурь. Придаем пленке форму рулета и ставим в холодильник на 15 мин. Так же делаем бортики для рулета. Выкладываем на тарелку охлажденные фрукты. Поверх них ставим шоколадную глазурь с бортиками. Сверху рулет украшаем айсингом и фруктами.

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