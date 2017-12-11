Новый год-2018: салат «Фруктовый рулет» (рецепт)

Приготовьте фруктовый салат на Новый год 2018 по рецепту шоу Все буде добре. Этот полезный деликатес приятно удивит ваших гостей и подарит незабываемый вкус.
Для салата:
Яблоко — 1 шт.
Груша — 1 шт.
Киви — 1 шт.
Виноград
Консервированный ананас — 100 г
Апельсин — 1 шт.
Сливочное масло — 50 г
Коньяк — 50 г
Для глазури:
Вода — 150 г
Сахар — 90 г
Черный шоколад — 180 г
Для соуса:
Мед — 2 с. л.
Сок ½ лимона
Для декора:
Белок из 1 яйца
Сахарная пудра — 200 г
Сок ½ лимона
Приготовление глазури:
Наливаем воду в сотейник. Добавляем сахар. Ставим на плиту и постоянно помешиваем венчиком, чтобы сахар полностью растворился и мы получили сироп. Варим 10-15 мин. Чтобы глазурь получилась правильной консистенции, используем только один вид шоколада. В кипяченую воду добавляем черный шоколад и маленький кусочек сливочного масла. Варим еще несколько минут и выключаем. Оставляем глазурь остыть, чтобы она приобрела густую консистенцию.
Приготовление соуса:
Смешиваем мед и лимонный сок.
Приготовление салата:
Нарезаем фрукты крупными кусочками. Разогреваем сковороду, добавляем сливочное масло для жарки. На разогретую сковороду забрасываем все фрукты кроме винограда. Его добавляем уже в конце жарки. После винограда выливаем на сковороду соус и тушим около 10 мин, пока не испарится вся жидкость. Вливаем коньяк в сковороду с готовыми фруктами и поджигаем. Коньяк придает фруктам особый насыщенный вкус.
Приготовление декора:
Для декора готовим астинг. Сначала взбиваем белок вместе с сахарной пудрой. Вливаем сок половинки лимона. Взбиваем смесь до образования устойчивой пены. Берем кондитерскую пленку или пергамент. Тонким равномерным слоем распределяем по ней глазурь. Придаем пленке форму рулета и ставим в холодильник на 15 мин. Так же делаем бортики для рулета. Выкладываем на тарелку охлажденные фрукты. Поверх них ставим шоколадную глазурь с бортиками. Сверху рулет украшаем айсингом и фруктами.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/301832-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.