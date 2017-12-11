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Новый год-2018: салат «Фруктовый рулет» (рецепт)


Салат «Фруктовый рулет»





Приготовьте фруктовый салат на Новый год 2018 по рецепту шоу Все буде добре. Этот полезный деликатес приятно удивит ваших гостей и подарит незабываемый вкус.

Для салата:


  • Яблоко — 1 шт.

  • Груша — 1 шт.

  • Киви — 1 шт.

  • Виноград

  • Консервированный ананас — 100 г

  • Апельсин — 1 шт.

  • Сливочное масло — 50 г

  • Коньяк — 50 г


Для глазури:


  • Вода — 150 г

  • Сахар — 90 г

  • Черный шоколад — 180 г


Для соуса:


  • Мед — 2 с. л.

  • Сок ½ лимона


Для декора:


  • Белок из 1 яйца

  • Сахарная пудра — 200 г

  • Сок ½ лимона


Приготовление глазури:



Наливаем воду в сотейник. Добавляем сахар. Ставим на плиту и постоянно помешиваем венчиком, чтобы сахар полностью растворился и мы получили сироп. Варим 10-15 мин. Чтобы глазурь получилась правильной консистенции, используем только один вид шоколада. В кипяченую воду добавляем черный шоколад и маленький кусочек сливочного масла. Варим еще несколько минут и выключаем. Оставляем глазурь остыть, чтобы она приобрела густую консистенцию.

Приготовление соуса:

Смешиваем мед и лимонный сок.

Приготовление салата:

Нарезаем фрукты крупными кусочками. Разогреваем сковороду, добавляем сливочное масло для жарки. На разогретую сковороду забрасываем все фрукты кроме винограда. Его добавляем уже в конце жарки. После винограда выливаем на сковороду соус и тушим около 10 мин, пока не испарится вся жидкость. Вливаем коньяк в сковороду с готовыми фруктами и поджигаем. Коньяк придает фруктам особый насыщенный вкус.

Приготовление декора:



Для декора готовим астинг. Сначала взбиваем белок вместе с сахарной пудрой. Вливаем сок половинки лимона. Взбиваем смесь до образования устойчивой пены. Берем кондитерскую пленку или пергамент. Тонким равномерным слоем распределяем по ней глазурь. Придаем пленке форму рулета и ставим в холодильник на 15 мин. Так же делаем бортики для рулета. Выкладываем на тарелку охлажденные фрукты. Поверх них ставим шоколадную глазурь с бортиками. Сверху рулет украшаем айсингом и фруктами.



Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/301832-news.html
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