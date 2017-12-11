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Банановая кожура поможет отбелить зубы в домашних условиях


Банановая кожура поможет отбелить зубы в домашних условиях

Поскольку лазерное отбеливание зубов на сегодняшний является настоящей роскошью, рекомендуем вам обратить внимание на такую простую вещь, как кожура от банана. Этот нередкий в рационе продукт позаботиться о том, чтобы ваши зубы стали на несколько оттенков светлее, рассказывает Joinfo.ua.


Как отбелить зубы с помощью банановой кожуры?



Банановая кожура поможет отбелить зубы в домашних условиях


Процесс очень прост: протрите зубы внутренней частью кожуры, чтобы «слой» банана чувствовался на зубах. После этого в течение 10-15 минут ничего не ешьте и не пейте, чтобы полученная паста на зубах сделала свое дело.


После процедуры, хорошо прополощите ротовую полость, что удалить из нее остатки тропического плода. Вот и все!



Банановая кожура поможет отбелить зубы в домашних условиях

Вы можете повторять эту процедуру столько раз, сколько захотите, потому что она абсолютно естественна и безопасна! Теперь ваше дыхание станет свежим, а зубы чище и ярче! Берегите себя и будьте здоровы!


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, в качестве средства для отбеливания зубов в домашних условиях, вы можете также использовать перекись водорода. Как это сделать, мы рассказывали ранее.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/301830-news.html
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