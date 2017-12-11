Как научиться пить больше воды: реальные способы решения проблемы





Вот только далеко не все из них являются универсальными. Человеческие организмы весьма разнообразны, поэтому грести всех под одну гребёнку – как минимум нерационально. Но некоторые советы в принципе полезны практически всем. Например те, которые касаются воды. Только приучить себя следовать им – довольно сложная задача. И Joinfo.ua сейчас расскажет вам о нескольких способах, которые это немного облегчат.

В принципе, взрослому человеку необходимо порядка двух литров воды в сутки. Именно воды, а не соков, жидких супов, сладкой газировки и, упаси Боже, алкогольных напитков. И эти два литра желательно равномерно распределить в течение дня, а не только во время приёма пищи. Но сделать это не всегда просто.

Приучите себя пить воду после конкретных действий





Проснулся – выпил стакан воды. Сделал зарядку – выпил стакан воды. Вернулся домой с работы – выпил стакан воды. Собрался спать – выпил стакан воды. Всё довольно просто, но даже эти автоматические действия позволят вам хотя бы частично компенсировать водный дефицит.

Держите воду на рабочем столе





Там всегда должен быть стакан с чистой водой. Закончился – пойдите и налейте ещё. Даже если сейчас вы пить не хотите – пусть она уже заранее дожидается своего часа. Это серьёзно упрощает жизнь.

Всегда носите воду с собой





Самый простой способ – всегда держите где-то рядом с собой бутылку с водой. Идёте куда-то – берите воду. Занимаетесь спортом – берите воду, причём обязательно. И при первом же позыве вам не нужно будет делать какие-то сложные телодвижения, что-то искать, куда-то набирать и наливать. Выпили – и всё.

Делайте воду более вкусной





Скажем так, небольшое количество натуральных добавок ещё никому не вредили. Но тут важный момент – их должно быть реально немного, чтобы это всё ещё было подслащенная вода, а не разбавленный сок, который наш организм всё же воспринимает как еду и реагирует выделением желудочного сока. Ну и лучше использовать натуральные соки, желательно – свежевыжатые. Также можно использовать мёд, ягоды и прочее. Некоторые, как я знаю, используют чуть-чуть яблочного уксуса.

Приложения на телефоне





У современного человека телефон под рукой практически всегда, так что поставить на него программы, которые будут напоминать о том, что нужно вот сейчас выпить немного воды – проще простого. Даже банальные будильники смогут вам об этом напомнить, если вы слишком уж увлеклись работой или чем-то иным.

Пейте воду вместо лишней еды





Если у вас внезапно возникло желание что-то съесть – попробуйте для начала выпить воды. Если это ложный позыв, то рецепторы из растянувшегося желудка замолчат и есть уже перехочется. Если нет – то это уже другой разговор.

Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин напоминают вам, что всё хорошо в меру. Даже вода может стать ядом, если её пить слишком много и часто. Просто запомните – главный компонент здорового питания – умеренность во всём.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/301827-news.html