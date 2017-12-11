Новый год 2018: живая сосна в доме улучшает здоровье его обитателей





Сосна, установленная в доме на новогодние праздники, существенно улучшает здоровье его обитателей, передаёт Joinfo.ua.

Иммуномодулятор и антидепрессант "в одном флаконе"







Принося домой живую сосну, вы приносите и летучие фитонциды, которые убивают болезнетворные бактерии в помещении и укрепляют иммунитет.

Кроме того, сосна содержит ценные эфирные масла, которые, взаимодействуя с кислородом, озонируют помещение. Озон помогает избавиться от усталости, оздоравливает и укрепляет организм. Кроме того, люди, установившие живое деревце у себя дома, могут не бояться подхватить инфекцию. Сосна – настоящий страж здоровья.





Это дерево облегчает жизнь людям, у которых есть проблемы с органами дыхания.

К тому же, запах хвои – это природный антидепрессант, снимающий раздражение, агрессивность и напряжённость. Также он помогает бороться с паническими атаками. Недаром при депрессивных состояниях назначают успокоительные ванны с хвойным экстрактом.

Журналист ДжоИнфоМедиа Ева Кирц напоминает о том, как создать праздничное настроение на Новый Год. Пусть праздник придёт к вам в дом!



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