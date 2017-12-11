Законы религии: почему мусульманам и иудеям нельзя есть свинину





И иногда невольно возникает закономерный вопрос – а почему, собственно? Самое банальное – почему многим религиям нельзя, например, свинину есть – чем хрюшки так отличались-то? И Joinfo.ua попробует вам сейчас об этом, а также некоторых других запретах, рассказать.

Примеры

С точки зрения запретов, пожалуй, дальше всего ушло христианство. Есть можно абсолютно всё, но с молитвой. Плюс в определенные дни нельзя есть скоромную (жирную и мясную) пищу. Про евреев с их «кошером» и мусульман с «халялем» даже говорить не интересно – настолько часто эту тему уже поднимали.





Куда интереснее другой факт. Мусульманин вполне может есть запрещённую пищу, если есть риск для его жизни. То есть если правоверного заставят съесть бекон – для него не будет никаких последствий, ибо «Аллах милостив». Более того, для защиты своей жизни можно от Аллаха даже демонстративно отрекаться и соблюдать любые чуждые ритуалы. Главное – хранить его в своём сердце, а когда появится возможность – покаяться. Очень удобная система, не так ли?

Но если с авраамическими религиями всё довольно понятно, то религии Востока – непаханый край, полный интересных явлений и уникальных традиций.





В индуизме, например, есть такое ответвление – джайнизм, основным постулатом которого является непричинение зла любому живому существу. Джайны подметают перед собой дороги метёлками, чтобы никого случайно не раздавить, носят повязки на лицах, чтобы ненароком мошки не вдохнуть. Строгие вегетарианцы. А рядом с ними – сикхи, который с детства обучают войне и умению уничтожить врага сотней различных способов, причём половина из ни – с помощью подручных средств. Но это две крайности.

А где-то между ними находятся обычные индуисты, у который куда менее строгие кодексы поведения. Но в еде рекомендуется избегать раджасной пищи – то есть той, у которой слишком выраженный вкус, а также тамасной – той, у которой вкуса вообще нет, либо же слишком интенсивный запах.

Почему?

Согласитесь, многие из известных вам религиозных запретов звучат довольно странно. Но если вдуматься, в каких условиях людям приходилось существовать, то всё очень даже логично. Даже если не касаться символизма и прочих эзотерических обоснований, у всех запретов были исключительно рациональные причины. И если попробовать копнуть чуть глубже, то до них можно добраться.

Свиньи, как правило, едят всё подряд. Поэтому в их мясе частенько обнаруживают различных паразитов. Более того, паразитов, которые успешно переживают слабую температурную обработку и внедряются в человеческие организмы. И свинина в этом плане куда опаснее говядины и баранины.





Кроме того, нормально сохранять мясо в условиях жары – практически нереальная задача. И скоропортящейся свинины это тоже касается.

Запрет на поедание насекомых, рыбы без чешуи и всяких раков объяснялся точно теми же причинами – наличием паразитов. Жрецы и священники были умнейшими людьми своего времени – они могли неправильно понять причину, но вполне себе делать выводы, исходя из следствий. Ел человек определенный продукт – заболел и умер. Ок, бывает. Ел второй человек тот же продукт – заболел и умер. Совпадение? Не думаю. И в результате таких эмпирических исследований, было приято решение просто запретить потенциально опасные продукты.





С вином и алкоголем, приготовленным исключительно правоверными, ситуация тоже похожая. Евреи прекрасно понимали, что их никто не любит. И что конкретно их вполне могли бы и отравить, будь такая возможность. Плюс необходимость получать еду исключительно от представителя своей религии выступала неким консолидирующим фактором, дополнительно скрепляющим многочисленную еврейскую диаспору.

С индусами всё ещё интереснее. Корова для них – в принципе не мясное животное. Оно производило молоко, из которого делалось масло, а также навоз, используемый в качестве источника топлива. Да и как тягловое животное они отлично себя показали. Поэтому убивать их на мясо реально не было смысла, что и было закреплено законодательно.





Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин напоминают вам, что большинство религиозных запретов вовсе не являются абсурдными. Для своего времени они были чуть ли не единственным способом влиять на людей. Это сейчас человек может что-то не делать только потому, что понимает, что это вредно. А раньше, да и что уж говорить, в некоторых странах и до сих пор, иначе как «карой Божьей» заставить кого-то выполнять или, наоборот, не делать некоторые простейшие действия было практически невозможно.

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