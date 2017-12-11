Продукты питания от которых лучше отказаться





Мы рассказывали о самых разных продуктах — например, о тех, которые стоит есть, чтобы очистить кишечник. А вот какие продукты не стоит есть ну просто ни под каким видом? Рассказывает Joinfo.ua!

Масло 72,5%





Такого масла не бывает! Это всего лишь трансжир — то есть растительное масло очень низкого сорта, еще и с водородом. Лучше есть растительное масло, чем сливочное ниже 82,5! Трансжиры — мы о них, между прочим, уже рассказывали, - увеличивают риск возникновения стрессов и даже депрессии!

Так что не стоит есть еще и маргарин, миксы масел (сливочных с растительными), растительное рафинированное, майонез, фаст-фуд, кетчуп… Да еще и те кондитерские изделия, которые готовили с кулинарным жиром, снеки, полуфабрикаты, малосольную селедку без масла, малосоленую икру (в таких вещах обычно содержится уротропин, очень вредный элемент). По крайней мере, не стоит ими злоупотреблять!

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Крабовые палочки — это не мясо крабов, это крабовая эссенция с соей. Весьма вредным может быть какао. Арахис — заметим, его не едят даже насекомые. Консервированный зеленый горошек и консервированную же кукурузу. Хлопья с сахаром. Сладкие кукурузные палочки — в них не сахар, в них вредный цикломат. Каши и крупы с красителям и ароматизаторами. Леденцы — при их изготовлении используется очень сильная химическая эссенция. Мармелад — чудо химической промышленности в наше время.

А что не стоит есть вот просто ни под каким видом?





«Быстрое приготовление», притом абсолютно любое — догадываетесь, сколько там химии? Сырокопченые колбасы — там сплошь вкусовые добавки, а конкретнее — гель, который с кусочком мяса смешивается на аппарате, и получается якобы мясо. Длительного срока хранения молочные продукты. Продукты в асептической упаковке — это значит, туда добавили антибиотик. Арбузы — их удобряют непонятно чем. Кексы из упаковок. Рулеты, которые не черствеют. Шоколадные батончики — шоколада там почти нет.

А еще — ароматизированные чаи, в них множество всяких кислот. Сладкая газировка — там сплошь сахар, газы и химия. Не забывайте к тому же, что количество сахара в таком напитке только вызывает жажду, а не утоляет ее! Что касается соков в пакетах, то это химия, а не соки. Да и в клубнике зимой тоже нет никаких витаминов.





Так что же, вообще ничего не есть?!

Почему же, есть можно. Понемногу. Вся беда именно в количестве. Девушка с панкреатитом — очень тяжелое заболевание поджелудочной железы — рассказывает: «Ем все, но все — по чуть-чуть. В зависимости от того, насколько вредный продукт, буду на прием пищи из вредного есть только его кусочек, или сочетать с кусочками других не очень вредных. Так поджелудочная только «запускается» от стресса». Так что понемногу, всегда — понемногу!.. Чтобы не было проблем в будущем. Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн рекомендует внимательно слушать свой организм и есть не только то, что вкусно, а то, что организму нужно!

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