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Косточки нескольких фруктов способствуют лечению рака: как амигдалин борется с недугом


Косточки нескольких фруктов способствуют лечению рака: как амигдалин борется с недугом

Мы много чего писали о средствах для профилактики рака — например, про самую обычную, казалось бы, еду. А давайте поговорим о горьком миндале и о косточках — яблочных, абрикосовых и вишневых! Да-да, тех самых, в которых содержится цианистый калий. Причем тут рак, расскажет Joinfo.ua!


Так что с калием?



Косточки нескольких фруктов способствуют лечению рака: как амигдалин борется с недугом

Он там действительно есть, но в таких малых дозах, что для того, чтобы сделать это количество ядом, нужно просто сидеть и сутками есть все эти косточки… Дело в том, что цианистый калий содержится в веществе под названием амигдалин. В нем четыре молекулы — две из них глюкоза, третья — бензальдегид, четвертая, собственно — цианид. Высвобождается все, кроме глюкозы, исключительно в раковых клетках! Иначе же — прекрасно выводятся из организма!


Дело в том, что раковым клеткам нужна ферментация глюкозы, потому они привлекают этот самый амигдалин для получения глюкозы, а от цианида и бензальдегида сразу же погибают. В раковых клетках содержатся так называемые бета-глюкозидазы, они амигдалин разблокируют, и токсины попадают внутрь клетки. При этом нормальные, здоровые клетки его попросту не усваивают! В них вместо бета-глюкозидазов есть роданез: он связывает цианид с молекулами серы, создавая цианаты, прекрасно выводящиеся с мочой.


Лаэтрил, он же В17


Именно так это вещество из абрикосовых, в первую очередь, косточек и называется. Его изучил некто доктор Эрнст Кребб еще в 1952 году. Он испробовал его даже на себе! А потом его последователь, доктор Джон Ричардсон, вылечил в Сан-Франциско несколько человек от рака! В 1971 году его… запретили. Доктор Ричардсон кинулся решать вопрос, и выяснилось, что те испытания в институте Слоун-Кеттеринг, которые и привели к запрету, были фиктивными! Доктор Ральф Мосс из института отказался лгать, разорвав с институтом контракт, и даже секретные бумаги сдал: да, помогает от рака. Доказано.


Только аккуратнее с сахаром



Косточки нескольких фруктов способствуют лечению рака: как амигдалин борется с недугом

Сахар точно та же глюкоза, в общем. И если есть сахар, но в то же время лечить рак «на живца», то есть на абрикосовые косточки, то раковые клетки начнут приманивать обычный сахар. А на них нужно натравить необычный, только и всего. Потому если вы лечитесь В17, не надо никакого сахара ни под каким видом. Почему сахар следует ограничить, мы уже рассказывали — вне зависимости от диагноза! Просто между «ограничить» и «отказаться от» есть существенная разница.



Косточки нескольких фруктов способствуют лечению рака: как амигдалин борется с недугом

Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн замечает, что таким же образом запрещали очень многие вещества… Фармацевтическим компаниям нужны деньги, это же очевидно. Потому и диметил фумарат, который не позволяет организму болеть, стоит столько, что никто никогда этот препарат с копеечным, на самом-то деле, действующим существом не будет принимать просто как витаминки. Бизнес, кругом бизнес! Остаётся только надеяться, что наши читатели смогут воспользоваться «лаэтрилом» или посоветовать его родным, и вещество подействует! Удачи вам!


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