Украинский боксер защитил чемпионский титул по версии WBO









































Василий Ломаченко и Гильермо Ригондофото: Fotobank / GettyImages9 декабря в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden» состоялся громкий бой между украинцеми кубинцемС первого раунда удача была на стороне украинца. После шестого раундаотказался бороться далее за пояс. Таким образом,завершил бой техническим нокаутом и защитил свой чемпионский титул по версии WBO в полулегком весе.[/i][/i]из 10

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