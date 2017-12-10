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Украинский боксер защитил чемпионский титул по версии WBO


Василий Ломаченко и Гильермо Ригондо
фото: Fotobank / GettyImages



9 декабря в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden» состоялся громкий бой между украинцем Василием Ломаченко и кубинцем Гильермо Ригондо.



С первого раунда удача была на стороне украинца. После шестого раунда Ригондо отказался бороться далее за пояс. Таким образом, Василий Ломаченко завершил бой техническим нокаутом и защитил свой чемпионский титул по версии WBO в полулегком весе.



Украинский боксер защитил чемпионский титул по версии WBO


Украинский боксер защитил чемпионский титул по версии WBO


Украинский боксер защитил чемпионский титул по версии WBO


Украинский боксер защитил чемпионский титул по версии WBO


Украинский боксер защитил чемпионский титул по версии WBO


Украинский боксер защитил чемпионский титул по версии WBO


Украинский боксер защитил чемпионский титул по версии WBO


Украинский боксер защитил чемпионский титул по версии WBO


Украинский боксер защитил чемпионский титул по версии WBO


Украинский боксер защитил чемпионский титул по версии WBO

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