Украинский боксер защитил чемпионский титул по версии WBO

Василий Ломаченко и Гильермо Ригондо фото: Fotobank / GettyImages
9 декабря в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden» состоялся громкий бой между украинцем Василием Ломаченко и кубинцем ГильермоРигондо.
С первого раунда удача была на стороне украинца. После шестого раунда Ригондо отказался бороться далее за пояс. Таким образом, ВасилийЛомаченко завершил бой техническим нокаутом и защитил свой чемпионский титул по версии WBO в полулегком весе.
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