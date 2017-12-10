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Что происходит с телом человека во время употребления красного перца


Что происходит с телом человека во время употребления красного перца

Знаете ли Вы, насколько важна мера при употреблении того или иного продукта? Так и с красным перцем. Многие его называют еще перец чили, но это один и тот же продукт. Так, вот, Joinfo.ua расскажет вам, что происходит с телом человека во время поедания острой пряности, и что вообще может спровоцировать этот овощ.


Пряные продукты - одни из тех продуктов, которые мы, как правило, либо любим, либо ненавидим. Горячий, обжигающий соус из красного перца может сильно повлиять на ваше тело и здоровье. Тем не менее, несмотря на ощущения, этот овощ крайне полезен. В меру, конечно.



Что происходит с телом человека во время употребления красного перца

Боль в языке


Если вы когда-либо ели много острых перцев, вы знаете, что можете почувствовать боль во рту, подобную ожогу. Это связано с капсаицином, который при взаимодействии с вашими вкусовыми рецепторами на языке, повышает температуру и указывает на боль. Не беспокойтесь, ведь это временное ощущение.


Повышенная температура


Всякий раз, когда вы едите что-то острое, в данном случае перец чили, ваше тело подвергается термогенезу - процесс, в котором повышается внутренняя температура тела. Это заставляет вас потеть, ваше лицо может краснеть, потому что даже самые маленькие кровеносные сосуды в теле расширяются.


Рост настроения



Что происходит с телом человека во время употребления красного перца

Вскоре после того, как язык начинает ощущать жжение, ваша нервная система, реагируя на крик о помощи, получаемой от остальной части вашего тела, выбрасывает эндорфин, отвечающий за настроение. В результате организм легко преодолевает горящую боль во рту.


Учащенное сердцебиение


Поедание красного перца увеличивает количество крови, попадающей в желудок, что приводит к увеличению частоты сердечных сокращений и увеличению циркуляции крови по всему телу.


Возможная изжога



Что происходит с телом человека во время употребления красного перца

Если вы часто страдаете изжогой, красный перец и другие пряные продукты лучше вообще исключить из своего рациона. Первоначальное ощущение - это не тошнота, а капсаицин. Он опять-таки, взаимодействуя со вкусовыми рецепторами, вызывает и изжогу. Чтобы от нее избавиться придется принимать антациды.


Красный перец – борец с аллергией


В интервью HuffPost доктор Клиффорд У. Бассетт рассказал, что капсаицин, содержащийся в перце чили поможет избавиться от аллергического ринита.


Исходя из вышенаписанного, красный перец очень полезен для здоровья. Употреблять его все же рекомендуется, а реакция тела на продукт говорит лишь о том, что он действует. Между тем, всегда следует придерживаться норме. Не стоит запихиваться чили только потому что вы выяснили, какую пользу он несет. Помните, что у всего есть две стороны медали.



Что происходит с телом человека во время употребления красного перца

Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт также рекомендует узнать о 9 продуктах питания, улучшающих здоровье человека. Более того, они черного цвета.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/301587-news.html
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