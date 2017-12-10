Зверобой спасет от страха и стресса: чем еще полезен природный антиоксидант

И в отличие от большинства методов народной медицины, под неё пытаются (и довольно успешно) подводить конкретную научную базу. Поэтому Joinfo.ua сейчас расскажет вам об одном из наиболее популярных растений в фитотерапии – о зверобое. Растении, которое чуть ли не молодость может возвращать.
Начнём с самого важно – с того, что в нём содержится. В составе зверобоя можно обнаружить приличную концентрацию:
То есть зверобой вполне можно использовать для устранения конкретных физиологических проблем. Но нас куда больше интересует тот факт, что помогает он справиться и с проблемами психологическими. Были проведены конкретные клинические исследования, в ходе которых было установлено, что зверобой значительно облегчает течение депрессивных состояний (но только слабой и средней степени тяжести), помогает бороться со стрессом и снижает общее ощущение тревожности. Так что да, настой зверобоя – отличное успокоительное.
Применять его тоже можно различными способами.
Нельзя не упомянуть о побочных эффектах и противопоказаниях. Основное, чего нужно опасаться – банальная аллергия. Увы, такая реакция может быть на любые органические вещества, так что зверобой – не исключение. Также не рекомендуют его применять беременным, маленьким детям, пациентам с гипертонией, тяжелыми депрессивными состояниями и наличием пересаженных органов. И, согласно некоторым данным, длительное использование средств на основе зверобоя могут негативно влиять на потенцию.
Могу добавить кое-что и от себя. В ранней юности мне неоднократно доводилось участвовать в сборе и засушивании зверобоя. А потом и на себе испытывать его положительное влияние на организм. Скажем так, вкус этого отвара – на любителя. Но против простуды реально помогало.
Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин напоминают, что не только зверобой положительно влияет на здоровье человека. В арсенале фитотерапии есть и другие, не менее эффективные средства.