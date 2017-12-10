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Зверобой спасет от страха и стресса: чем еще полезен природный антиоксидант


Зверобой спасет от страха и стресса: чем еще полезен природный антиоксидант

И в отличие от большинства методов народной медицины, под неё пытаются (и довольно успешно) подводить конкретную научную базу. Поэтому Joinfo.ua сейчас расскажет вам об одном из наиболее популярных растений в фитотерапии – о зверобое. Растении, которое чуть ли не молодость может возвращать.


Как и от чего помогает


Начнём с самого важно – с того, что в нём содержится. В составе зверобоя можно обнаружить приличную концентрацию:



  • Флавоновых соединений (именно они и являются наиболее активными антиоксидантами)

  • Витаминов (Преимущественно витамина С, никотиновой кислоты и витамина Е)

  • Сапонинов (нормализация секреции желез, снижение уровня холестерина, просто эффективные адаптогены)

  • Рутина (улучшение состояния сосудистых стенок)

  • Холина (вещество, помогающее противостоять атеросклерозу)

  • Фитонцидов (антимикробное воздействие)

  • Дубильных веществ (противовоспалительный эффект, особенно для ЖКТ и повреждений кожи)

  • Эфирных масел (противовоспалительное и тонизирующее воздействие)

    Зверобой спасет от страха и стресса: чем еще полезен природный антиоксидант




То есть зверобой вполне можно использовать для устранения конкретных физиологических проблем. Но нас куда больше интересует тот факт, что помогает он справиться и с проблемами психологическими. Были проведены конкретные клинические исследования, в ходе которых было установлено, что зверобой значительно облегчает течение депрессивных состояний (но только слабой и средней степени тяжести), помогает бороться со стрессом и снижает общее ощущение тревожности. Так что да, настой зверобоя – отличное успокоительное.


Как принимать


Применять его тоже можно различными способами.



  • Настой. 15 грамм сушеного зверобой на 200 мл кипяченой воды. Настоять в тёмном месте часа 4, процедить, пить согласно конкретной схеме лечения.

  • Отвар. 2 столовые ложки сушеного зверобоя заливают горячей водой и полчаса греют на водяной бане. Процеживают, принимают аналогично настою.

  • Настойка. На одну столовую ложку сушеного зверобоя – 7 столовых ложек водки. Потом на 3 дня в тёмное место поместить. Перед употреблением желательно разводить в воде – 3 чайные ложки на стакан.

  • Чай. Одна чайная ложка заваривается в стандартном чайнике. Потом можно добавлять мёд, липу, ягоды, даже варенье.

    Зверобой спасет от страха и стресса: чем еще полезен природный антиоксидант




Нельзя не упомянуть о побочных эффектах и противопоказаниях. Основное, чего нужно опасаться – банальная аллергия. Увы, такая реакция может быть на любые органические вещества, так что зверобой – не исключение. Также не рекомендуют его применять беременным, маленьким детям, пациентам с гипертонией, тяжелыми депрессивными состояниями и наличием пересаженных органов. И, согласно некоторым данным, длительное использование средств на основе зверобоя могут негативно влиять на потенцию.


Могу добавить кое-что и от себя. В ранней юности мне неоднократно доводилось участвовать в сборе и засушивании зверобоя. А потом и на себе испытывать его положительное влияние на организм. Скажем так, вкус этого отвара – на любителя. Но против простуды реально помогало.


Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин напоминают, что не только зверобой положительно влияет на здоровье человека. В арсенале фитотерапии есть и другие, не менее эффективные средства.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/301466-news.html
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