Зверобой спасет от страха и стресса: чем еще полезен природный антиоксидант





И в отличие от большинства методов народной медицины, под неё пытаются (и довольно успешно) подводить конкретную научную базу. Поэтому Joinfo.ua сейчас расскажет вам об одном из наиболее популярных растений в фитотерапии – о зверобое. Растении, которое чуть ли не молодость может возвращать.

Как и от чего помогает

Начнём с самого важно – с того, что в нём содержится. В составе зверобоя можно обнаружить приличную концентрацию:



Флавоновых соединений (именно они и являются наиболее активными антиоксидантами)



Витаминов (Преимущественно витамина С, никотиновой кислоты и витамина Е)



Сапонинов (нормализация секреции желез, снижение уровня холестерина, просто эффективные адаптогены)



Рутина (улучшение состояния сосудистых стенок)



Холина (вещество, помогающее противостоять атеросклерозу)



Фитонцидов (антимикробное воздействие)



Дубильных веществ (противовоспалительный эффект, особенно для ЖКТ и повреждений кожи)



Эфирных масел (противовоспалительное и тонизирующее воздействие)











То есть зверобой вполне можно использовать для устранения конкретных физиологических проблем. Но нас куда больше интересует тот факт, что помогает он справиться и с проблемами психологическими. Были проведены конкретные клинические исследования, в ходе которых было установлено, что зверобой значительно облегчает течение депрессивных состояний (но только слабой и средней степени тяжести), помогает бороться со стрессом и снижает общее ощущение тревожности. Так что да, настой зверобоя – отличное успокоительное.

Как принимать

Применять его тоже можно различными способами.



Настой. 15 грамм сушеного зверобой на 200 мл кипяченой воды. Настоять в тёмном месте часа 4, процедить, пить согласно конкретной схеме лечения.



Отвар. 2 столовые ложки сушеного зверобоя заливают горячей водой и полчаса греют на водяной бане. Процеживают, принимают аналогично настою.



Настойка. На одну столовую ложку сушеного зверобоя – 7 столовых ложек водки. Потом на 3 дня в тёмное место поместить. Перед употреблением желательно разводить в воде – 3 чайные ложки на стакан.



Чай. Одна чайная ложка заваривается в стандартном чайнике. Потом можно добавлять мёд, липу, ягоды, даже варенье.











Нельзя не упомянуть о побочных эффектах и противопоказаниях. Основное, чего нужно опасаться – банальная аллергия. Увы, такая реакция может быть на любые органические вещества, так что зверобой – не исключение. Также не рекомендуют его применять беременным, маленьким детям, пациентам с гипертонией, тяжелыми депрессивными состояниями и наличием пересаженных органов. И, согласно некоторым данным, длительное использование средств на основе зверобоя могут негативно влиять на потенцию.

Могу добавить кое-что и от себя. В ранней юности мне неоднократно доводилось участвовать в сборе и засушивании зверобоя. А потом и на себе испытывать его положительное влияние на организм. Скажем так, вкус этого отвара – на любителя. Но против простуды реально помогало.

Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин напоминают, что не только зверобой положительно влияет на здоровье человека. В арсенале фитотерапии есть и другие, не менее эффективные средства.

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