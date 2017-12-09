Дима Билан, чем болен: последние новости о состоянии здоровья на сегодня





Тема состояния здоровья известного музыкального исполнителя Димы Билана общественностью обсуждается уже в течение нескольких месяцев. Многочисленная армия его фанатов и просто небезразличные люди ведут в сети активные дискуссии относительно самочувствия артиста, отслеживая последние новости. Особое беспокойство публики спровоцировала новость о предстоящей очень сложной операции на позвоночнике, которую придется перенести исполнителю.Подобную реакцию в обществе вызвало сообщение самого Дима Билана. Знаменитость признался, что имеет проблемы со спиной, поскольку периодически в ней появляются буквально «адские» боли, которые сопровождаются головокружениями и нарушениями сна. Иногда так происходит, что руки и пальцы у певца так сильно немеют, и из-за этого что-либо держать в руках у него не получается. Естественно, в результате этого Билан не может жить полноценной жизнью.После обращения звезды популярной музыки к медицинским специалистам в ходе детального обследования был установлен довольно опасный диагноз. Дело в том, что на позвоночнике певца оказалось сразу несколько грыж, и именно из-за них молодой человек страдает вышеуказанными симптомами. Несмотря на то, что, по мнению медиков, болезнь не в критической стадии, и время у Димы еще есть, операцию по удалению образований нужно сделать как можно быстрее. Ведь это все может привести к серьезным проблемам в организме вплоть до паралича.Надо сказать, что в то время бурную дискуссию пользователей соцсетей также вызвали фото, опубликованные самим Димой Биланом. Исполнитель там изображен лысым и довольно похудевшим. После этого поползли массовые слухи о том, что якобы исполнитель скрывает от общественности тот факт, что болен онкологией. Масла в огонь подлили сообщения в «желтых» СМИ о том, что звезда находится в критическом состоянии, потому что пострадал в серьезной дорожной аварии.Слухи об онкологическом заболевании и трагической автокатастрофе вскоре опровергла продюсер исполнителя Яна Рудковская. Она заявила, что лишиться волос Диме Билану пришлось для того, чтобы участвовать в новом телевизионном проекте, а слухи о ДТП с реальностью не имеют ничего общего.Как сообщали многочисленные издания, исполнитель принял решение отложить хирургическое вмешательство, потому что у него есть рабочие обязательство. В частности, это популярный вокальный телепроект «Голос. Дети-4». Билан состоит в жюри и выполняет обязанности наставника молодых вокалистов. Кроме того, певец решил не отменять несколько весенних концертов, которые давно запланированы.Фанаты Димы Билана, обеспокоенные его состоянием, стали рекомендовать ему не откладывать оперативное лечение, чтобы не усугублять свое состояние здоровья. Пользователи интернета пожелали своему любимцу крепкого здоровья.Однако позднее Дима Билан в своем профиле в соцсети Инстаграм написал об улучшении своего самочувствии. При этом он добавил, что уже стал набирать в весе.Между тем, в Инстаграмм недавно певец написал, где собирается проводить летний отпуск. По его словам, он намерен в этот период поехать в Вену и Варшаву, чтобы посетить там несколько музеев. При этом исполнитель ничего не написал, на какой срок назначена операция. Ведь лето наступит уже менее, чем через месяц.

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