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Эксперты Clive Sutton улучшат кроссовер Range Rover Sport


Эксперты Clive Sutton улучшат кроссовер Range Rover Sport

Эксперты по тюнингу компании Clive Sutton улучшат кроссовер Range Rover Sport при желании владельцев автомобиля. Специалисты предлагают изменить не только дизайн и экстерьер внедорожника, но и его технические характеристики.
Владельцы кроссовера Range Rover Sport могут оформить заказ на тюнинг автомобиля в компании Sutton Bespoke, специалисты Clive Sutton установят в автомобиле новый двигатель, систему впрыска, колеса и шины, после чего представят обновленный вариант кроссовера на автовыставке London Motor Show.
Обновленный Range Rover Sport получит более мощный двигатель, новые бамперы и зеркала заднего вида, аэродинамический обвес, спойлер и спортивную тормозную систему, а также 22-дюймовые диски, они предлагаются в двух цветовых вариантах - черном и серебристом. Специалисты Clive Sutton предлагают внести изменения и в интерьер Range Rover Sport, в нем появится кожаная обивка кресел.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/301455-news.html
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