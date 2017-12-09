Эксперты Clive Sutton улучшат кроссовер Range Rover Sport





Эксперты по тюнингу компании Clive Sutton улучшат кроссовер Range Rover Sport при желании владельцев автомобиля. Специалисты предлагают изменить не только дизайн и экстерьер внедорожника, но и его технические характеристики.Владельцы кроссовера Range Rover Sport могут оформить заказ на тюнинг автомобиля в компании Sutton Bespoke, специалисты Clive Sutton установят в автомобиле новый двигатель, систему впрыска, колеса и шины, после чего представят обновленный вариант кроссовера на автовыставке London Motor Show.Обновленный Range Rover Sport получит более мощный двигатель, новые бамперы и зеркала заднего вида, аэродинамический обвес, спойлер и спортивную тормозную систему, а также 22-дюймовые диски, они предлагаются в двух цветовых вариантах - черном и серебристом. Специалисты Clive Sutton предлагают внести изменения и в интерьер Range Rover Sport, в нем появится кожаная обивка кресел.

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