Родстер Mazda MX-5 обзавелся спортивной версией Z-Sport

Родстер Mazda MX-5 от японского производителя обзавелся спортивной версией Z-Sport. Отмечается, что указанная модификация будет доступна для приобретения ограниченным тиражом.
Mazda Z-Sport построена на базе комплектации Sport Nav, когда под капотом разместится мотор объемом 2.0 литра, способный генерировать порядка 160 лошадиных сил. Кроме того, в указанной версии родстер имеет амортизаторы Bilstein в паре с самоблокирующимся дифференциалом. Отличие также отмечается в тканевом оформлении крыши, модель получит особый цвет последней и диски на 17 дюймов из легкого сплава. Внутри салона имеются кресла с отделкой из кожи, а также коврики на пороги. Детальные характеристики Mazda Z-Sport не раскрываются. В продажу спортивная версия Mazda MX-5 поступит уже в марте следующего года, однако доступна модель будет на рынке Великобритании. Всего планируется выпустить порядка 300 экземпляров модификации, а стоимость авто составит почти 25,6 тысяч фунтов стерлингов. Ранее на тестах был замечен спортивный Mazda RX-9. Автор: Марина Вебер
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