Воспаление легких у детей: врачи рассказали как защитить малыша от пневмонии

Воспаление легких у детей – коварное и опасное заболевание. Заподозрить его можно по высокой температуре, сильному кашлю, одышке и очень бледному цвету лица. Joinfo.ua предупреждает, что воспаление легких у детей может диагностировать и лечить только профессиональный врач!
Профилактика пневмонии у детей не подразумевает употребления никаких лекарственных средств и препаратов, а сводится к тому, чтобы укрепить защитные силы организма и не допустить скопления и засыхания мокроты в легких.
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1. Ребенок должен вести активный образ жизни. Даже если он болен бронхитом. Чем больше он двигается, тем меньше застаивается слизь в дыхательных путях.
2. В комнате, где находится ребенок всегда должен быть влажный и прохладный и влажный воздух.
3. Обильное питье. Достаточное количество влаги в организме не даст пересыхать дыхательным путям. Это защитит от инфекций.
4. Правильное полноценное питание. Ребенок должен получать все необходимые его организму витамины и микроэлементы. Вредные продукты следует максимально исключить.
5. Прием антибиотиков в профилактических целях – неприемлем! По словам врачей, подобные препараты, если их принимать в целях предупреждения болезни, наоборот, увеличивают риск осложнений в виде пневмонии.
Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что по запаху тела можно определить состояние здоровья человека.