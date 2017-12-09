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Воспаление легких у детей: врачи рассказали как защитить малыша от пневмонии


Воспаление легких у детей: врачи рассказали как защитить малыша от пневмонии

Воспаление легких у детей – коварное и опасное заболевание. Заподозрить его можно по высокой температуре, сильному кашлю, одышке и очень бледному цвету лица. Joinfo.ua предупреждает, что воспаление легких у детей может диагностировать и лечить только профессиональный врач!


Профилактика пневмонии у детей не подразумевает употребления никаких лекарственных средств и препаратов, а сводится к тому, чтобы укрепить защитные силы организма и не допустить скопления и засыхания мокроты в легких.


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Воспаление легких у детей: врачи рассказали как защитить малыша от пневмонии

Профилактика без таблеток и микстур


1. Ребенок должен вести активный образ жизни. Даже если он болен бронхитом. Чем больше он двигается, тем меньше застаивается слизь в дыхательных путях.


2. В комнате, где находится ребенок всегда должен быть влажный и прохладный и влажный воздух.


3. Обильное питье. Достаточное количество влаги в организме не даст пересыхать дыхательным путям. Это защитит от инфекций.



Воспаление легких у детей: врачи рассказали как защитить малыша от пневмонии

4. Правильное полноценное питание. Ребенок должен получать все необходимые его организму витамины и микроэлементы. Вредные продукты следует максимально исключить.


5. Прием антибиотиков в профилактических целях – неприемлем! По словам врачей, подобные препараты, если их принимать в целях предупреждения болезни, наоборот, увеличивают риск осложнений в виде пневмонии.


Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что по запаху тела можно определить состояние здоровья человека.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/301399-news.html
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