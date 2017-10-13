Магнитные бури: пережить последствия поможет еда





Магнитные бури ощущают все

Магнитные бури часто являются причиной плохого самочувствия – головных болей, повышенного артериального давления, сонливости и раздражительности. Казалось бы, ну что тут поделаешь – космическую стихию нужно просто пережить. Однако врачи считают, что смягчить последствия магнитной бури могут некоторые продукты, сообщает Joinfo.ua.

Медики утверждают, что так или иначе, а последствия изменений магнитного поля земли ощущают абсолютно все люди. Конечно, в первую очередь больше всего страдают те, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы – скачки артериального давления, головокружение и мигрени в такие дни совершенно их обессиливают.

Люди более-менее здоровые во время магнитных бурь страдают от слабости, снижения трудоспособности и нарушений сна. Это происходит из-за того, что магнитные бури напрямую влияют на выработку организмом мелатонина – он начинает вырабатываться хуже, а ведь именно этот гормон отвечает за адаптацию организма.

Спасет салат из марской капусты





Чтобы минимизировать неприятные ощущения, врачи советуют в дни магнитных бурь разнообразить свой рацион йодосодержащими продуктами, поскольку йод благотворно влияет на работу щитовидной железы и мозга. К таким продуктам относят рыбу, молочные продукты, бобовые, каши (в частности, гречневую и овсяную), яйца и зелень. Незаменимым подспорьем организму станет салат из морской капусты – сложно найти другое блюдо, которое было бы так богато йодом.



Не лишним во время магнитных бурь станет, как ни странно, и употребление алкоголя – правда, не всякого, а только коньяка, и то, в разумных количествах (не более 30 граммов). Черный чай и крепкий кофе тоже придут в это время на помощь, а экстракты китайского лимонника, родиолы розовой и элеутерокока помогут преодолеть изнуряющую слабость и сонливость.

Журналист ДжоИнфоМедиа Злата Перова напоминает о том, что с 11 по 15 октября наша планета переживает сильную магнитную бурю.



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