Как бороться с головокружениями и почему они возникают





Если у вас кружится голова, прилягте и закройте глаза. Это самой простой способ, но он не всегда эффективен. Когда он не помогает, стоит задуматься о других причинах головокружения. Среди самых распространённых - прием алкоголя, низкое кровяное давление, обезвоженность, инсульт, паника, морская болезнь и другие, рассказывает Joinfo.ua.

О чем говорит головокружение

Стоит заметить, что даже некоторые лекарственные препараты вызывают этот симптом, но иногда без них просто не обойтись. Важно знать: головокружение не лечится, так как это не болезнь. Устранять надо причину, по которой оно возникает. Помочь могут транквилизаторы, антихолинергические или антигистаминные препараты и средства от мигрени.





Конечно, идеальным вариантом считается не лекарство, а здоровый образ жизни. Его причина в этом – измените жизнь, занимайтесь спортом и тогда не только головокружение, но и многие другие болезни и симптомы исчезнут.

Но если головокружение вас беспокоит постоянно, появляются тошнота, трудности при ходьбе, обмороки, судороги, затруднённое дыхание, обязательно обратитесь к врачу. Эти симптомы могут сигнализировать о серьезных заболеваниях.





Журналист ДжоИнфоМедиа Леся Мельник предлагает узнать основные 6 причин, почему болит голова.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/283312-news.html