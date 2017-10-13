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Как бороться с головокружениями и почему они возникают


Как бороться с головокружениями и почему они возникают

Если у вас кружится голова, прилягте и закройте глаза. Это самой простой способ, но он не всегда эффективен. Когда он не помогает, стоит задуматься о других причинах головокружения. Среди самых распространённых - прием алкоголя, низкое кровяное давление, обезвоженность, инсульт, паника, морская болезнь и другие, рассказывает Joinfo.ua.


О чем говорит головокружение


Стоит заметить, что даже некоторые лекарственные препараты вызывают этот симптом, но иногда без них просто не обойтись. Важно знать: головокружение не лечится, так как это не болезнь. Устранять надо причину, по которой оно возникает. Помочь могут транквилизаторы, антихолинергические или антигистаминные препараты и средства от мигрени.



Как бороться с головокружениями и почему они возникают

Конечно, идеальным вариантом считается не лекарство, а здоровый образ жизни. Его причина в этом – измените жизнь, занимайтесь спортом и тогда не только головокружение, но и многие другие болезни и симптомы исчезнут.


Но если головокружение вас беспокоит постоянно, появляются тошнота, трудности при ходьбе, обмороки, судороги, затруднённое дыхание, обязательно обратитесь к врачу. Эти симптомы могут сигнализировать о серьезных заболеваниях.



Как бороться с головокружениями и почему они возникают

Журналист ДжоИнфоМедиа Леся Мельник предлагает узнать основные 6 причин, почему болит голова.



Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/283312-news.html
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