Макаруны с мукой из нута от Лизы Глинской (рецепт)

Макаруны от Лизы Глинской
Макаруны — удовольствие не из дешевых. Самым дорогим ингредиентом в составе десерта является миндальная мука. Чем ее заменить и как уменьшить себестоимость десерта знает эксперт шоу Все буде добре
кондитер Лиза Глинская
! Сегодня вы научитесь готовить макаруны с нутовой муки!Составляющие для макарун:
Приготовление нутовой муки:
- Нут – 200 г
- Яичные белки (состаренные) – 5 шт.
- Сахарная пудра – 200 г
- Вода – 65 мл
- Нутовая мука – 200 г
- Сахар – 150 г
Нут залить холодной водой и добавить соду. Оставить на ночь, чтобы он набух, затем слить воду, промыть под проточной водой. Высыпать в кастрюлю, залить холодной водой и оставить до закипания. Проварить еще 7-10 минут, слить воду, промыть нут, залить новой водой. Далее варить еще 1,5-2 часа.
Проваренный нут разложить на бумажном полотенце, дать остыть. Затем взбить до состояния пюре. Выложить на противень, распределить равномерным слоем и просушить около 5-6 часов при температуре 80 С. Массу измельчить в миксере или кофемолке и просеять через сито.Приготовление теста для макарун:
Сахарную пудру просеять через сито, добавить в нутовую муку, размешать венчиком. В сухую смесь добавить одну часть состаренных белков и смешать. Добавить сахар в воду. Довести до кипения, не помешивая.
Когда температура достигнет 113 С, нужно начать взбивать вторую часть белков в мякоти. Одновременно следите за температурой сиропа — когда она достигнет 118 С, убрать с огня. Влить сироп во взбитые белки, не прекращая процесс взбивания.
Меренгу добавить в сухую смесь, перемешать. Поместить тесто в кондитерский мешок.
Отделить формочки, дать им подсохнуть при комнатной температуре 30 минут. Выпекать 12 минут при температуре 150 С. После 5 минут открыть дверцу духовки на несколько секунд и закрыть.Готовые половинки снять с противня и соединить с помощью конфитюра.
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