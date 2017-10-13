Здоровое питание для всех - миф: выводы ученых





Большой неожиданностью для многих может стать то, что здоровое питание, которое ученые ранее подразумевали, как употребление определенных "полезных" продуктов, на самом деле неправда. Напомним, ранее стало известно, что можно выключить чувство голода, передает Joinfo.ua.

Исследования реакции организма на здоровое и нездоровое питание





Израильские ученые из Института Вейцмана задействовали в своем эксперименте 800 человек, которые были поделены на две группы. В течение нескольких лет одна половина употребляла только здоровую пищу, а вторая половина – вредную (фастфуд, напитки, соки, сухарики и чипсы и прочее).

Профессоры Э. Элинав и Э. Сегал были удивлены результатами, так как они не смогли подтвердить, что здоровое питание для всех должно быть одинаковым. На самом деле, человеческий организм на различную пищу реагирует по-разному. У кого-то был виден прогресс, а у кого-то только ухудшилось состояние.





Результаты исследования здорового питания

Выяснилось, что у всех участников эксперимента уровень сахара в крови изменялся по-разному, даже если они употребляли один и тот же продукт. Это подтверждает те случаи, когда сидя на одной диете один человек теряет вес, а другой может его даже набирать.

Ученые отмечают у человека "гликемический индекс", определяющий, насколько та или иная пища "полезна" для организма.





Так, например, у одной дамы повышался уровень сахара в крови, когда она употребляла томаты, чего не происходило во время употребления тех же булочек. У другой такой результат был от употребления бананов и так далее.

Соответственно, можно сказать, что "здорового питания для всех" не существует, и подбирать диету и меню для правильного питания следует, исходя только из личных показателей человека, основываясь на реакции микрофлоры кишечника.

Журналист ДжоИнфо Анна Аш напоминает, что был назван средний возраст самых привлекательных женщин в мире. Американские ученые установили, что этот показатель сильно изменился за последние 27 лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/283262-news.html