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Какао может причинить вред здоровью: в каких случаях его нежелательно давать детям


Какао может причинить вред здоровью: в каких случаях его нежелательно давать детям

Все знают с детства, что какао – питательный напиток, который придает силы и оказывает, в целом, благотворное влияние на здоровье. Но, как и каждого продукта, у какао есть ряд противопоказаний, о которых стоит помнить родителям, передает Joinfo.ua.


Как часто можно пить какао детям


В больших количествах любой, даже самый полезный продукт, может стать ядом. Это касается и какао. Им нельзя злоупотреблять ни взрослым, ни детям. Если говорить о суточной дозе для малыша, то она составляет всего 1 стакан раз в два дня. Причем, давать его ребенку лучше по утрам.



Какао может причинить вред здоровью: в каких случаях его нежелательно давать детям

Кому какао может навредить?


Детям до 3 лет. В раннем возрасте ребенку для развития и хорошего самочувствия вовсе не нужны какао-бобы и их производные. Начните экспериментировать, когда ваш малыш станет постарше.


Тем, у кого есть проблемы с желудком. Этот напиток провоцирует выделение желудочного сока, что может обострить существующие заболевания ЖКТ.


Тем, кто страдает от запоров. В бобах какао содержатся дубильные вещества, которые только усугубят ситуацию.


Людям с ожирением, диабетом, нарушением обмена веществ. Какао – напиток очень калорийный. Кроме того, высокое содержание в нем органических кислот и пуриновых оснований может усугубить течение вышеперечисленных заболеваний.


Важный совет!


Какао не рекомендуется пить перед сном по причине того, что этот напиток бодрит не хуже кофе и возбуждает нервную систему.



Какао может причинить вред здоровью: в каких случаях его нежелательно давать детям

Надеемся, наши советы принесут только пользу вашему здоровью! Берегите себя!


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее мы рассказывали, в каком возрасте можно приобщать ребенка к большому экрану кинотеатра.


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