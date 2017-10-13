Доктор Комаровский: какое воздействие на здоровье оказывает окружающая среда





Ранее доктор Комаровский рассказал, почему дети кашляют во время прогулок на свежем воздухе. А позже затронул тему защиты окружающей среды. В своем микроблоге в Инстаграм педиатр поделился наблюдениями касательно того, какое воздействие на здоровье оказывает окружающая среда, передает Joinfo.ua.





По словам опытного врача, опасные факторы окружающей среды отвечают за четверть тех болезней в мире, которые переносят люди, и треть – дети. Этот перечень возглавляют такие недуги, как диарея, инфекции нижних дыхательных путей, разные виды непреднамеренных травм и малярия.





"Наиболее тяжелое бремя болезней лежит на развивающихся странах, хотя в случае некоторых неинфекционных болезней, таких как сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, более тяжелое бремя болезней на душу населения приходится на развитые страны. Воздействие опасных факторов окружающей среды на здоровье связано более чем с 80 болезнями и типами травм", - отметил Комаровский.





Педиатр подчеркнул, что определенные мероприятия, направленные на защиту и очищение окружающей среды, могут сократить риски заболеваний. Это приведет к тому, что может быть спасено до 13 миллионов человек в мире ежегодно.⠀





Какое воздействие на здоровье оказывает окружающая среда?

Загрязнение воздуха (внутри помещений и в атмосфере)





Плохое водоснабжение, санитария и гигиена





Химические и биологические вещества





Излучение (ультрафиолетовое и ионизирующее)





Уровень окружающего шума





Риски на рабочих местах





Сельскохозяйственная практика (использование пестицидов, повторное использование сточных вод)





Антропогенная среда (строительство жилых домой и дорог)





Изменение климата





Все перечисленные факторы негативно влияют на состояние нашего здоровья и приводят ко многим болезням.





Журналист ДжоИнфо Анна Аш напоминает, что ранее доктор Комаровский раскрыл ТОП-12 принципов сохранения здоровья. Если придерживаться их, то можно быть всегда полным сил.

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