Тайское рыбное суфле Хо-Мок (рецепт)

Хотите узнать оригинальный способ приготовления рыбы? Этот рецепт прибыл к нам из далекого Таиланда! Научитесь готовить местный фаст-фуд — рыбное суфле Хо-Мок по рецепту шоу Все буде добре.
Ингредиенты:
Филе рыбы — 400 г
Куркума — 2 ст. л.
Яйца — 2 шт.
Кокосовое молоко — 250 мл
Соус соевый — 1 ст. л.
Сахар — 1 ч. л.
Лайм — 1 шт.
Зеленый базилик — веточка
Перец чили — 1 шт.
Крахмал — 1 ч. л.
Пальмовые листья (для презентации)
Приготовление:
Половину рыбного филе нарезать кусочками. Приготовить кокосовое молоко: залить кокосовую стружку кипятком и оставить под крышкой на полчаса. Затем набухший кокос взбить в блендере, переложить на застеленное марлей сито и отжать.
Смешать воду, сахар и половину кокосового молока. Поставить на слабый огонь и довести до кипения. Варить 10 минут. Остальную часть рыбного филе вместе с яйцами, куркумой, сахаром, половиной кокосового молока, соевым соусом, перцем измельчить в блендере до состояния фарша. Добавить крахмал.
Цедру лайма измельчить и добавить к фаршу. Она подарит блюду замечательный аромат и нейтрализует неприятный запах. Выкладывать готовую смесь в формочки в такой последовательности: листья базилика, нарезанные кусочки рыбы, фарш. Готовить на пару 15 минут.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/283175-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.