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Тайское рыбное суфле Хо-Мок (рецепт)


Рыбное суфле Хо-Мок - рецепт





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Ингредиенты:


  • Филе рыбы — 400 г

  • Куркума — 2 ст. л.

  • Яйца — 2 шт.

  • Кокосовое молоко — 250 мл

  • Соус соевый — 1 ст. л.

  • Сахар — 1 ч. л.

  • Лайм — 1 шт.

  • Зеленый базилик — веточка

  • Перец чили — 1 шт.

  • Крахмал — 1 ч. л.

  • Пальмовые листья (для презентации)


Приготовление:

Половину рыбного филе нарезать кусочками. Приготовить кокосовое молоко: залить кокосовую стружку кипятком и оставить под крышкой на полчаса. Затем набухший кокос взбить в блендере, переложить на застеленное марлей сито и отжать.



Смешать воду, сахар и половину кокосового молока. Поставить на слабый огонь и довести до кипения. Варить 10 минут. Остальную часть рыбного филе вместе с яйцами, куркумой, сахаром, половиной кокосового молока, соевым соусом, перцем измельчить в блендере до состояния фарша. Добавить крахмал.

Цедру лайма измельчить и добавить к фаршу. Она подарит блюду замечательный аромат и нейтрализует неприятный запах. Выкладывать готовую смесь в формочки в такой последовательности: листья базилика, нарезанные кусочки рыбы, фарш. Готовить на пару 15 минут.


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