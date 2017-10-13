Тайское рыбное суфле Хо-Мок (рецепт)



Филе рыбы — 400 г



Куркума — 2 ст. л.



Яйца — 2 шт.



Кокосовое молоко — 250 мл



Соус соевый — 1 ст. л.



Сахар — 1 ч. л.



Лайм — 1 шт.



Зеленый базилик — веточка



Перец чили — 1 шт.



Крахмал — 1 ч. л.



Пальмовые листья (для презентации)



Рыбное суфле Хо-Мок - рецептХотите узнать оригинальный способ приготовления рыбы? Этот рецепт прибыл к нам из далекого Таиланда! Научитесь готовить местный фаст-фуд — рыбное суфле Хо-Мок по рецепту шоуПоловину рыбного филе нарезать кусочками. Приготовить кокосовое молоко: залить кокосовую стружку кипятком и оставить под крышкой на полчаса. Затем набухший кокос взбить в блендере, переложить на застеленное марлей сито и отжать.Смешать воду, сахар и половину кокосового молока. Поставить на слабый огонь и довести до кипения. Варить 10 минут. Остальную часть рыбного филе вместе с яйцами, куркумой, сахаром, половиной кокосового молока, соевым соусом, перцем измельчить в блендере до состояния фарша. Добавить крахмал.Цедру лайма измельчить и добавить к фаршу. Она подарит блюду замечательный аромат и нейтрализует неприятный запах. Выкладывать готовую смесь в формочки в такой последовательности: листья базилика, нарезанные кусочки рыбы, фарш. Готовить на пару 15 минут.

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