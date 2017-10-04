4 мифа о сахаре: стоит ли сладости полностью исключать из рациона





Полностью отказываться от сладкого нельзя. Ведь глюкоза – это источник энергии для всех органов нашего организма. Попробуем разобраться и опровергнуть 4 мифа о сахаре, связанные с запретом на его употребление Joinfo.ua.

Абсолютное табу

Даже желающим распрощаться с лишними килограммами следует хотя бы один раз в день пить сладкий чай, сок или съесть фрукт или даже печеньку. Иначе вы очень быстро начнете терять силы и бодрость, вы будете постоянно хотеть спать, а ваш мозг перестанет адекватно воспринимать и запоминать информацию. Просто контролируйте себя, позволяйте себе в сутки не более 50 г сахара.





Сок лучше газировки

Конечно, если вы возьмете апельсин и собственноручно пропустите его через соковыжималку, тогда сок будет намного полезнее газировки. Но промышленные соки с длительным сроком хранения содержат сахара отнюдь не меньше, чем, например Фанта или Ситро. Потому и разницы между ними практически нет.

Важно только количество сахара

На упаковке следует интересоваться не только количеством сахара в продукте, чтобы иметь возможность контролировать свое потребление. Гораздо важнее знать гликемический индекс (ГИ). Он указывает на то, как быстро и насколько высоко поднимется уровень сахара в организме после потребления.





Полный отказ поможет похудеть

Допустим, вы решили полностью исключить сахаросодержащие продукты из своего рациона. Но чем вы их замените? Если фруктами и свежими овощами, тогда отлично. Они содержат природный сахар, потому вы будете себя чувствовать прекрасно. Но если вы, чтобы не хотелось съесть десерт, увеличите порции остальной еды, то похудеть вам вряд ли получится. Право, съешьте лучше конфетку, чем лишний кусок жареного мяса.

Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель рекомендует контролировать количество потребленного в день сахара. Британские ученые доказали, что большие дозы сладкого плохо влияют на психику человека. Особенно опасно увлекаться вкусняшками мужчинам.

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