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Ученые доказали: чувство голода можно выключить


Ученые доказали: чувство голода можно выключить

Группа ученых из разных стран мира 15 лет искали способ воздействовать на мозг человека, чтобы иметь возможность регулировать его чувство голода. Результаты данного исследования поражают, передает Joinfo.ua.


Особые структуры нейронов


В процессе исследования ученые обнаружили особые нервные структуры в гипоталамусе, в котором расположены AgRP-нейроны. Именно они отвечают за все наши ощущения, связанные с пищей. AgRP-нейроны, как только человек начинает терять вес, активизируются, вызывая постоянные мысли о пище.


По всей видимости, строгие диеты и приводят к срывам. Когда едва успев немного похудеть, человек вдруг не выдерживает и начинает есть все подряд и побольше. В результате поправляется еще больше, чем до начала диеты.



Ученые доказали: чувство голода можно выключить

«Сговорчивые» рецепторы


Кроме того, выяснилось, что в мозгу полных людей образуются белковые соединения, содержащие рецепторы MC4R. Они реагируют на пептидный гормон, выделяемый AgRP-нейронами. Исследование рецепторов вывело биологов на MC4R -нейронов, которые находятся в другой части гипоталамуса. Именно эти нейроны отвечают за чувство голода или сытости.


Как оказалось «договориться» с MC4R -нейронами вполне возможно! Подопытные мыши с выключенными MC4R не требовали пищи, даже после 4 дней голодовки.



Ученые доказали: чувство голода можно выключить

Это дает надежду умерить аппетит


Исследователи уверены, что им наконец удалось обнаружить и выключить «кнопку голода», что в будущем поможет многим людям с неконтролируемым аппетитом.


Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что ученые обнаружили самый эффективный способ борьбы с депрессией.


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