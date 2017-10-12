Какого цвета кеды: фото вызвало жаркие дискуссии в соцсетях





Размещенное британкой Николь Култхард в группе в Facebook фото стало причиной горячих дискуссий в соцсетях, пользователи не смогли сойтись во мнении, какого цвета изображенный на снимке кед: мятно-серый или розово-белый, сообщает Joinfo.ua.

Не сошлась во мнении со своей мамой

Сама Николь рассказала в интервью изданию Metro, что кеды были куплены ей подругой пару недель назад. Фото она сделала для того, чтобы отправить его своей маме, которая, увидев его, ответила, что ей "идет голубое".

"Она написала ей в ответ "они розовые, мама", но потом посмотрела на фото и тоже увидела голубое", — рассказала она. По словам девушки, после этого они продолжительное время спорили по поводу снимка, но так и не пришли к единому мнению, после чего она решила спросить у пользователей Facebook, какое сочетание цветов видят они.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282980-news.html