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Топ-5 самых популярных домашних кошек


Топ-5 самых популярных домашних кошек

Joinfo.ua предлагает вашему вниманию пять самых популярный домашний пород кошек.


Коты - это самые популярные домашние животные


Кошки живут рядом с человеком почти десять тысяч лет, но, в отличие от собак, они все же так и не поддались полному послушанию. Но несмотря на это, мы просто не представляем как можно жить без наших пушистиков. За этого время появилось много разнообразных пород и вот 5 самых популярных из них.


1.
Почетное первое место занимается британская короткошерстная кошка



Топ-5 самых популярных домашних кошек

Эти плюшевые создание на сегодняшний день самые популярные из всех видов кошачьих. Они неприхотливы, прекрасно уживаются с детками и очень независимы. Поэтому, если вы много работаете, этот кот вам подойдет, потому, что он очень независимый.




2.
Второе место принадлежит бенгальской кошке



Топ-5 самых популярных домашних кошек

В последние года просто бум на эту породу кошек. А получена данная порода из скрещивания домашних кошек и диких бенгальских кошек. Результат получился очень замечательным, а характер у таких котов совсем не агрессивный и они очень умны.




3.
Сфинкс



Топ-5 самых популярных домашних кошек

В последнее время уже сходит популярность сфинкса, однако преданные фанаты этой необычной породы никогда не откажутся от этого теплого мягкого существа. Сфинксы очень ласковы и очень уважают своего хозяина.




4.
Невская маскарадная



Топ-5 самых популярных домашних кошек

Назвали этих кошек из-за окраса – на их мордочке есть темная «маска». Эти длинношерстные кошки очень спокойны, но не прочь поиграть в подвижные игры.




5.
Европейская короткошерстная



Топ-5 самых популярных домашних кошек

Такие кошки ближе всего к тем, которых в народе называют "дворовыми". Они очень ласковы и умны. Как и британские коты, они очень независимы и практически не тоскуют по своим хозяевам и не требуют специального ухода.




Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что домашнего любимца все же нужно выбирать не исходя из моды, а исходя из того, кто будет ближе вам по образу вашей жизни. Также важен и характер питомца. Кому-то хочется постоянно тискать животное, а кому-то важна независимость в питомце. Поэтому тут решать только вам!


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282979-news.html
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