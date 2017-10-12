Топ-5 самых популярных домашних кошек





Joinfo.ua предлагает вашему вниманию пять самых популярный домашний пород кошек.

Коты - это самые популярные домашние животные

Кошки живут рядом с человеком почти десять тысяч лет, но, в отличие от собак, они все же так и не поддались полному послушанию. Но несмотря на это, мы просто не представляем как можно жить без наших пушистиков. За этого время появилось много разнообразных пород и вот 5 самых популярных из них.

1.

Почетное первое место занимается британская короткошерстная кошка





Эти плюшевые создание на сегодняшний день самые популярные из всех видов кошачьих. Они неприхотливы, прекрасно уживаются с детками и очень независимы. Поэтому, если вы много работаете, этот кот вам подойдет, потому, что он очень независимый.





2.

Второе место принадлежит бенгальской кошке





В последние года просто бум на эту породу кошек. А получена данная порода из скрещивания домашних кошек и диких бенгальских кошек. Результат получился очень замечательным, а характер у таких котов совсем не агрессивный и они очень умны.





3.

Сфинкс





В последнее время уже сходит популярность сфинкса, однако преданные фанаты этой необычной породы никогда не откажутся от этого теплого мягкого существа. Сфинксы очень ласковы и очень уважают своего хозяина.





4.

Невская маскарадная





Назвали этих кошек из-за окраса – на их мордочке есть темная «маска». Эти длинношерстные кошки очень спокойны, но не прочь поиграть в подвижные игры.





5.

Европейская короткошерстная





Такие кошки ближе всего к тем, которых в народе называют "дворовыми". Они очень ласковы и умны. Как и британские коты, они очень независимы и практически не тоскуют по своим хозяевам и не требуют специального ухода.





Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что домашнего любимца все же нужно выбирать не исходя из моды, а исходя из того, кто будет ближе вам по образу вашей жизни. Также важен и характер питомца. Кому-то хочется постоянно тискать животное, а кому-то важна независимость в питомце. Поэтому тут решать только вам!



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