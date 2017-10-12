Самый короткий тест на IQ: пять из шести человек не могут решить его правильно





Психолог из Принстонского университета Фредерик Шейн составил в 2005 году короткий тест, состоящий всего из трех вопросов, быстро отвечая на которые можно определить свой IQ, сообщает Joinfo.ua.

Правильно ответил лишь каждый шестой

Вопросы были протестированы на трех тысячах случайно выбранных человек — обычных прохожих на улицах и студентах американских университетов. На все три вопроса правильно ответили лишь 17% респондентов (менее, чем один из шести).

Попробуете? Отвечать нужно максимально быстро, практически не задумываясь:

1. Бита и мяч стоят в сумме 1 доллар 10 центов. Бита стоит на доллар дороже, чем мяч. Сколько стоит мяч?

2. На изготовление 5 деталей 5 станков тратят 5 минут. Сколько времени понадобится, чтобы 100 станков изготовили 100 деталей?

3. На озере растут лилии. Каждый день их число удваивается, на 48-й день заросло все озеро. На который день лилиями была покрыта половина озера?

А теперь правильные ответы:

1. Мяч стоит 5 центов, а бита — 1,05 доллар. В спешке легко ошибиться в арифметических действиях и ответить 10 центов.



2. 5 минут. Из условия следует, что один станок изготавливает одну деталь за 5 минут. Интуитивный ответ здесь — 100 минут, слишком много одинаковых цифр в условии.

3. 47-й день. Интуитивный ответ здесь — 24 дня. В условии говорится о половине озера, поэтому количество дней тоже хочется разделить пополам. Но так как количество лилий удваивается каждый день, лилиям понадобится всего один день, чтобы перейти от половины озера к целому.

Автор теста объясняет большое количество людей, ошибшихся в решении этих простых заданий тем, что человеческое мышление синхронно работает в двух системах — быстрой интуитивной и медленной рациональной.

Если вы ошиблись в какой-то из задач — скорее всего, сработала "интуитивная" система, заставившая вас ответить первое, что пришло в голову.

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