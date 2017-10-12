Самый короткий тест на IQ: пять из шести человек не могут решить его правильно

Психолог из Принстонского университета Фредерик Шейн составил в 2005 году короткий тест, состоящий всего из трех вопросов, быстро отвечая на которые можно определить свой IQ, сообщает Joinfo.ua.
Вопросы были протестированы на трех тысячах случайно выбранных человек — обычных прохожих на улицах и студентах американских университетов. На все три вопроса правильно ответили лишь 17% респондентов (менее, чем один из шести).
1. Бита и мяч стоят в сумме 1 доллар 10 центов. Бита стоит на доллар дороже, чем мяч. Сколько стоит мяч?
2. На изготовление 5 деталей 5 станков тратят 5 минут. Сколько времени понадобится, чтобы 100 станков изготовили 100 деталей?
3. На озере растут лилии. Каждый день их число удваивается, на 48-й день заросло все озеро. На который день лилиями была покрыта половина озера?
1. Мяч стоит 5 центов, а бита — 1,05 доллар. В спешке легко ошибиться в арифметических действиях и ответить 10 центов.
2. 5 минут. Из условия следует, что один станок изготавливает одну деталь за 5 минут. Интуитивный ответ здесь — 100 минут, слишком много одинаковых цифр в условии.
3. 47-й день. Интуитивный ответ здесь — 24 дня. В условии говорится о половине озера, поэтому количество дней тоже хочется разделить пополам. Но так как количество лилий удваивается каждый день, лилиям понадобится всего один день, чтобы перейти от половины озера к целому.
Автор теста объясняет большое количество людей, ошибшихся в решении этих простых заданий тем, что человеческое мышление синхронно работает в двух системах — быстрой интуитивной и медленной рациональной.
Если вы ошиблись в какой-то из задач — скорее всего, сработала "интуитивная" система, заставившая вас ответить первое, что пришло в голову.