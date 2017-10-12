Почему не стоит выбрасывать перегородки от грецких орехов: в чем их польза для организма человека

Медики уверяют, что грецкий орех содержит много полезных веществ, которые предотвращают болезни, особенно хвори из-за недостатка йода в организме, передает Joinfo.ua.
Именно тем, у кого проблемы со щитовидной железой стоит обратить внимание на перегородки орехов.
Предлагаем вашему вниманию настойку из перегородок грецких орехов при болях в суставах, головных болях, неврозах, а также бессоннице. Более того, ее можно применять для обработки ран и небольших порезов.
1. Поместите перегородки от грецких орехов в закрывающуюся емкость из темного стекла.
2. Залейте содержимое таким количеством водки, чтобы жидкость полностью покрыла перегородки.
3. Плотно закройте банку и дайте настояться настойке 2 недели в темном месте.
4. Процедите и употребляйте по надобности.
Вы можете 5–6 капель настойки развести в 2 ст. л. кипяченой воды и употребляйте раз в день перед приемом пищи в течение 3 недель.
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