Почему не стоит выбрасывать перегородки от грецких орехов: в чем их польза для организма человека





Медики уверяют, что грецкий орех содержит много полезных веществ, которые предотвращают болезни, особенно хвори из-за недостатка йода в организме, передает Joinfo.ua.

Именно тем, у кого проблемы со щитовидной железой стоит обратить внимание на перегородки орехов.

Предлагаем вашему вниманию настойку из перегородок грецких орехов при болях в суставах, головных болях, неврозах, а также бессоннице. Более того, ее можно применять для обработки ран и небольших порезов.

Рецепт настойки из перегородок грецких орехов

Вам потребуется:



2 ст. л. перегородок



водка.







Приготовление:

1. Поместите перегородки от грецких орехов в закрывающуюся емкость из темного стекла.

2. Залейте содержимое таким количеством водки, чтобы жидкость полностью покрыла перегородки.



3. Плотно закройте банку и дайте настояться настойке 2 недели в темном месте.

4. Процедите и употребляйте по надобности.

Вы можете 5–6 капель настойки развести в 2 ст. л. кипяченой воды и употребляйте раз в день перед приемом пищи в течение 3 недель.

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