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Почему не стоит выбрасывать перегородки от грецких орехов: в чем их польза для организма человека


Почему не стоит выбрасывать перегородки от грецких орехов: в чем их польза для организма человека

Медики уверяют, что грецкий орех содержит много полезных веществ, которые предотвращают болезни, особенно хвори из-за недостатка йода в организме, передает Joinfo.ua.


Именно тем, у кого проблемы со щитовидной железой стоит обратить внимание на перегородки орехов.


Предлагаем вашему вниманию настойку из перегородок грецких орехов при болях в суставах, головных болях, неврозах, а также бессоннице. Более того, ее можно применять для обработки ран и небольших порезов.


Рецепт настойки из перегородок грецких орехов


Вам потребуется:



  • 2 ст. л. перегородок

  • водка.



Почему не стоит выбрасывать перегородки от грецких орехов: в чем их польза для организма человека

Приготовление:


1. Поместите перегородки от грецких орехов в закрывающуюся емкость из темного стекла.


2. Залейте содержимое таким количеством водки, чтобы жидкость полностью покрыла перегородки.


3. Плотно закройте банку и дайте настояться настойке 2 недели в темном месте.


4. Процедите и употребляйте по надобности.


Вы можете 5–6 капель настойки развести в 2 ст. л. кипяченой воды и употребляйте раз в день перед приемом пищи в течение 3 недель.


Ранее мы сообщали, в осенний холодный период иммунитет повысит целебная смесь из натуральных продуктов.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282977-news.html
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