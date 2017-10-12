Как отбелить зубы в домашних условиях: рецепт эффективной и натуральной пасты

Отбелить зубы можно и в домашних условиях с помощью трех компонентов. Конечно же, все мечтают о белоснежной улыбке и здоровых зубах, поэтому тратят ползарплаты, чтобы добиться желаемого результата. Оказывается, есть другой вариант, более доступный и не менее эффективный, о котором расскажет Joinfo.ua.
Для приготовления отбеливающей пасты вам понадобятся куркума (в порошке), кокосовое и мятное масла. Смешайте по чайной ложке куркумы и кокосового масла с несколькими каплями мятного масла – чудо-паста готова. Чтобы эффект не заставил себя ждать, чистите зубы 2-3 раза в день. И помните: чем чаще чистите, тем скорее почувствуете результат.
Как известно, куркума обладает отбеливающими свойствами, снижает воспалительные процессы, является натуральным антибиотиком и убивает бактерии. Кокосовое масло поможет избавиться от кариеса, а мятное обладает антибактериальным эффектом.
Но, несмотря на все полезные свойства отбеливающей пасты, перед применением обязательно проконсультируйтесь у своего врача.
Журналист ДжоИнфоМедиа Леся Мельник напоминает, что активированный уголь поможет очистить кожу лица и отбелить зубы.