Как отбелить зубы в домашних условиях: рецепт эффективной и натуральной пасты





Отбелить зубы можно и в домашних условиях с помощью трех компонентов. Конечно же, все мечтают о белоснежной улыбке и здоровых зубах, поэтому тратят ползарплаты, чтобы добиться желаемого результата. Оказывается, есть другой вариант, более доступный и не менее эффективный, о котором расскажет Joinfo.ua.

Рецепт натуральной отбеливающей пасты

Для приготовления отбеливающей пасты вам понадобятся куркума (в порошке), кокосовое и мятное масла. Смешайте по чайной ложке куркумы и кокосового масла с несколькими каплями мятного масла – чудо-паста готова. Чтобы эффект не заставил себя ждать, чистите зубы 2-3 раза в день. И помните: чем чаще чистите, тем скорее почувствуете результат.





Как известно, куркума обладает отбеливающими свойствами, снижает воспалительные процессы, является натуральным антибиотиком и убивает бактерии. Кокосовое масло поможет избавиться от кариеса, а мятное обладает антибактериальным эффектом.

Но, несмотря на все полезные свойства отбеливающей пасты, перед применением обязательно проконсультируйтесь у своего врача.





Журналист ДжоИнфоМедиа Леся Мельник напоминает, что активированный уголь поможет очистить кожу лица и отбелить зубы.

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