Доктор Комаровский рассказал почему дети кашляют во время прогулок на свежем воздухе





Доктор Комаровский знает о детишках все, а главное – как растить их здоровыми и сильными. Он всегда готов ответить на самый сложный вопрос и дать полезный совет родителям, передает Joinfo.ua.

Как смена воздуха влияет на ребенка

В очередной раз к доктору обратились с важным вопросом: почему дома ребенок практически не кашляет, а когда выходит на улицу, даже летом, у него появляется кашель?





Доктор Комаровский ответил, что причиной такого кашля является реакция на изменения влажности воздуха. То есть, в комнате воздух сухой, поэтому, когда ребенок выходит на улицу, то начинает кашлять. Комаровский объяснил, что в помещении с сухим воздухом у детей засыхает слизь, образующаяся в дыхательных путях. Когда же малыши выходят на улицу и начинают дышать влажным воздухом, слизь набухает. Этот процесс доктор сравнил с реакцией сухофруктов на компот.

Также врач порекомендовал не заводить деток сразу в дом, а дать им надышаться влажным воздухом. Да и вообще, Комаровский советует как можно больше гулять с малышами, проветривать жилое помещение и делать влажную уборку. Об этом он написал на своей странице в Инстаграм.





Журналист ДжоИнфоМедиа Леся Мельник напоминает, что недавно доктор Комаровский рассказал о полноценном рационе ребенка.

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