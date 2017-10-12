Красивая улыбка всегда: элементарные советы по уходу за зубами





Фактически, все рекомендации можно свести к одной фразе:»Заботьтесь о своём здоровье». Но каждый понимает эту фразу по своему, так что Joinfo.ua попробует вам расшифровать её значение именно в контексте ухода за зубами.

Посещайте стоматолога





Увы, современный образ жизни и режим питания не оставляют людям шансов дожить до старости и ни разу не навестить этого самого страшного врача. Но если некоторым хватит регулярных профилактических визитов, то другие станут завсегдатаями стоматологических клиник. И тут мало что можно исправить, поскольку режим питания – это одно, но генетика – совсем другое. Однако профилактически визиты и чёткое соблюдение рекомендаций помогут снизить частоту визитов по поводу проблем до минимума.

Помните о реставрации





Помните ту пломбу, которую вам поставили ещё в институте? А вы в курсе, что ни один материал не сможет выдержать более 20 лет, особенно в агрессивных условиях полости рта? Даже самые лучшие пломбы из самых качественных материалов со временем приходят в негодность. И это чревато теми же проблемами, что и не заделанные дырки в зубах – воспаление, боль, а то и что похуже. Так что обязательно пройдите реставрацию пломб, если их состояние начало ухудшаться.

Следите за уровнем гормонов





Возрастные гормональные изменения – то, что рано или поздно, но настигает каждого. И тут уж как повезёт – возможно они будут не настолько сильно выражены, чтобы провоцировать болезненность и опухание дёсен. А может и нет. Подобные явления также наблюдаются у беременных, начиная с первого триместра, когда перестройка гормонального фона в самом разгаре. И именно в это время крайне важна профилактика пародонтоза, даже самая банальная – использование зубной нити.

Следите за состоянием костей





Остеопороз – возрастное изменение костной ткани. Но в некоторых случаях он бывает выражен настолько, что начинает причинять проблемы со здоровьем. В частности, ослабление костей челюсти, что может привести к потере даже полностью здоровых зубов. Так что если в вашей семье были случаи выраженного остеопороза – вы в группе риска и должны периодически проверять состояние своих костей.

Пользуйтесь ополаскивателями для рта





С возрастом серьёзно снижается интенсивность слюновыделения, поэтому полость рта начинает становиться сухой. А это крайне вредно для зубной эмали. Так что стоматологи рекомендуют всем людям пожилого возраста использовать специальные ополаскиватели для рта. В них чаще всего содержится фтор, который дополнительно укрепляет зубную эмаль.

Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин напоминают вам, что проблемы со здоровьем намного проще (и дешевле) предупреждать, нежели исправлять. И ответственно подходить к своему состоянию нужно приучаться ещё в молодости. Иначе крайне сложно будет перестраивать свой организм на «правильны» режим питания и жизни. Так что будьте предусмотрительней.

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