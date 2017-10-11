Российские ученые нашли метод определить рак на ранней стадии





На данный момент рак не считается приговором. Есть сотни примеров, когда люди с желанием жить лечатся и побеждают страшный недуг. К тому же российские ученые открыли новый метод, который позволит диагностировать онкологию на ранней стадии и предотвратить страшную болезнь, передает Joinfo.ua.

Медики по всему миру уверенны, что рак победить возможно. Так, например, американский ученый Майк Хайман уверен, что причина возникновения онкологических заболеваний – в неправильном образе жизни. Если его изменить, то риск заболеть раком снизится в разы.

Ученые открыли новый метод

В это же время российские ученые открыли новый метод, позволяющий выявлять онкологию еще до развития болезни. Именно благодаря этому способу медикам удастся спасти жизни тысячам людей, у которых есть подозрения на онкологию.





Отметим, этот способ усилит результативность химиотерапии, так как врачи будут точно знать, какие клетки нужно облучать, информирует журналист ДжоИнфоМедиа Ульяна Улиткина.

ДНК-тест определит рак





Согласно выводам российских ученых, мутации клеток накапливаются на протяжении всей жизни. При достижении определенного количества изменений в структуре ДНК начинает развиваться болезнь. Медики утверждают, что у каждого вида рака есть своя кодовая цифра, и ее можно будет узнать с помощью простого ДНК-теста.

Ранее мы сообщали, онкологию на ранней стадии сможет определить молекула сахара.

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