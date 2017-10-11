Российские ученые нашли метод определить рак на ранней стадии

На данный момент рак не считается приговором. Есть сотни примеров, когда люди с желанием жить лечатся и побеждают страшный недуг. К тому же российские ученые открыли новый метод, который позволит диагностировать онкологию на ранней стадии и предотвратить страшную болезнь, передает Joinfo.ua.
Медики по всему миру уверенны, что рак победить возможно. Так, например, американский ученый Майк Хайман уверен, что причина возникновения онкологических заболеваний – в неправильном образе жизни. Если его изменить, то риск заболеть раком снизится в разы.
В это же время российские ученые открыли новый метод, позволяющий выявлять онкологию еще до развития болезни. Именно благодаря этому способу медикам удастся спасти жизни тысячам людей, у которых есть подозрения на онкологию.
Отметим, этот способ усилит результативность химиотерапии, так как врачи будут точно знать, какие клетки нужно облучать, информирует журналист ДжоИнфоМедиа Ульяна Улиткина.
Согласно выводам российских ученых, мутации клеток накапливаются на протяжении всей жизни. При достижении определенного количества изменений в структуре ДНК начинает развиваться болезнь. Медики утверждают, что у каждого вида рака есть своя кодовая цифра, и ее можно будет узнать с помощью простого ДНК-теста.
Ранее мы сообщали, онкологию на ранней стадии сможет определить молекула сахара.