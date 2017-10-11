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Массаж дома: простые и действенные упражнения


Массаж дома: простые и действенные упражнения

Для того, чтобы правильно выполнить массаж, прежде всего нужно позаботиться о правильной температуре воздуха в помещении, передает Joinfo.ua.


Не жарко и не холодно


Во время массажа тело охлаждается и это очень важно знать, поэтому очень важно, чтобы человеку было комфортно в комнате. Обязательное условие – это твердая поверхность, на которой лежит человек.


Особое внимание необходимо уделить спине, плечам и шее.


1.
Начать нужно с поверхностного массажа, то есть разогреть мышцы. Причем движения должны быть от спины к плечам немного интенсивнее, чем от плеч к пояснице.



Массаж дома: простые и действенные упражнения

2.
Массаж нужно проводить всей ладонью, постепенно усиливая давление.



Массаж дома: простые и действенные упражнения


Массаж дома: простые и действенные упражнения

3.
Плечам нужно уделить немного больше времени, тем более если у вас сидячий образ жизни. Также можно пройти точечно.



Массаж дома: простые и действенные упражнения

4.
При выполнении массажа спины, ни в коем случае не допускается массировать позвоночник. Движение необходимо по ходу волокон длинных спинных мышц.



Массаж дома: простые и действенные упражнения

5.
Массаж конечностей также необходимо начинать с легких поглаживаний. А там, где есть болевые ощущения, нужно помассировать надавливанием поочередно подушечками больших пальцев рук.



Массаж дома: простые и действенные упражнения

6.
Чтобы не было дискомфортных ощущений, мышцы, которые вы массируете, должны быть максимально расслаблены. Массирование мышц выполняйте плавно, медленно и ритмично.



Массаж дома: простые и действенные упражнения

Завершающими движениями должны быть похлопывающие и поглаживающие движения. Либо пройтись по спине кончиками пальцем. Такие движения максимально успокоят кожу.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко предлагает вам посмотреть забавное видео о том, как правильно делать массаж ленивому коту.


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