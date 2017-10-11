Массаж дома: простые и действенные упражнения





Для того, чтобы правильно выполнить массаж, прежде всего нужно позаботиться о правильной температуре воздуха в помещении, передает Joinfo.ua.

Не жарко и не холодно

Во время массажа тело охлаждается и это очень важно знать, поэтому очень важно, чтобы человеку было комфортно в комнате. Обязательное условие – это твердая поверхность, на которой лежит человек.

Особое внимание необходимо уделить спине, плечам и шее.

1.

Начать нужно с поверхностного массажа, то есть разогреть мышцы. Причем движения должны быть от спины к плечам немного интенсивнее, чем от плеч к пояснице.





2.

Массаж нужно проводить всей ладонью, постепенно усиливая давление.









3.

Плечам нужно уделить немного больше времени, тем более если у вас сидячий образ жизни. Также можно пройти точечно.





4.

При выполнении массажа спины, ни в коем случае не допускается массировать позвоночник. Движение необходимо по ходу волокон длинных спинных мышц.





5.

Массаж конечностей также необходимо начинать с легких поглаживаний. А там, где есть болевые ощущения, нужно помассировать надавливанием поочередно подушечками больших пальцев рук.





6.

Чтобы не было дискомфортных ощущений, мышцы, которые вы массируете, должны быть максимально расслаблены. Массирование мышц выполняйте плавно, медленно и ритмично.





Завершающими движениями должны быть похлопывающие и поглаживающие движения. Либо пройтись по спине кончиками пальцем. Такие движения максимально успокоят кожу.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко предлагает вам посмотреть забавное видео о том, как правильно делать массаж ленивому коту.

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