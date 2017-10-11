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Диагностика болезней по лицу: о чем расскажет наша кожа


Диагностика болезней по лицу: о чем расскажет наша кожа

Наша кожа, а кожа лица в особенности, может рассказать о многом – главное, вовремя обратить внимание на некоторые изменения и суметь правильно их истолковать. Ведь иногда маленький прыщик на носу может сигнализировать о начале серьезных проблем со здоровьем, и вовсе не быть всего лишь досадным косметическим дефектом. Разобраться в том, как правильно читать знаки, которые подает нам наше лицо, поможет Joinfo.ua.


Лоб


Изменения, пигментные пятна, появление преждевременных морщин и высыпания на коже лба свидетельствует о проблемах с кишечником и мочевым пузырем. Вероятно, вы потребляете чрезмерно жирную пищу и много сахара, мало спите и переживаете стресс. Следует полностью отказаться от алкоголя, попробовать сыроедение и пить больше воды.


Кожа между бровями


Эта зона связана с печенью, так что любые изменения говорят о проблемах с этим органом. Позаботьтесь о том, чтобы чаще бывать на свежем воздухе, упорядочьте питание, обеспечьте организму умеренные физические нагрузки.


Нос



Диагностика болезней по лицу: о чем расскажет наша кожа

Звучит несколько комично, однако нос, по мнению китайских создателей "карты лица", связан с сердцем. Прыщики и лопнувшие капилляры на носу могут говорить о плохом кровообращении и гипертонии. Проведите детоксикацию организма, пейте много зеленого чая, следите за давлением и уровнем холестерина, займитесь спортом.


Щеки


Верхняя часть щек "отвечает" за легкие – проблемы с кожей в этом месте, вполне вероятно, говорят о том, что курить вам неплохо бы бросить, у вас потихоньку развивается астма или же окружающая вас среда чрезмерно загрязнена.
Щеки "ниже" связаны с почками, так что внимание обратить следует на стрессы и плохое питание.


Подбородок и рот



Диагностика болезней по лицу: о чем расскажет наша кожа

Вполне логично, что эта зона связана с желудком. Обратите внимание на количество жиров, кофеина, алкоголя и сахара, которые вы употребляете. Нормализуйте питание и сделайте его сбалансированным, а то и вовсе время от времени садитесь на фруктовую диету.


Нижняя челюсть и шея


Проблемы в этих зонах говорят о гормональном дисбалансе, иногда – об обезвоживании или избытке соленой пищи. Помните о необходимости пить не меньше двух литров воды в день и не усердствуйте с солью, а еще лучше – сдайте гормональный анализ крови.


Журналист ДжоИнфоМедиа Злата Перова напоминает, что ранее мы советовали, как правильно ухаживать за кожей рук.


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