Грипп: 5 распространенных мифов о лечении недуга





Напомним, мы рассказывали, как не заразиться гриппом на работе от сотрудников. На самом деле это заболевание настолько коварное. Существуют даже мифы о лечении этого заболевания, передает Joinfo.ua.

Предлагаем вам узнать, какие 5 мифов существуют о лечении недуга:

Миф 1 – лечение только антибиотиками

Причиной возникновения гриппа считаются вирусы гриппа. А как известно, вирусы не поддаются лечению антибиотиками. Но ведь часто к вирусной инфекции гриппа присоединяется бактерицидная инфекция. Самостоятельно вы не сможете определить, какая это инфекция, поэтому стоит обратиться немедленно к специалисту.





Миф 2 – пройдет само

Ничего само по себе не проходит! При плохом самочувствии необходимо обратиться к специалисту, иначе просто недомогание и температура могут обернуться последствиями.

Миф 3 – от гриппа спасет прививка

Прививка от гриппа однозначно бережет. Но не на 100%. Вы все равно можете заразиться и заболеть, просто протекаемость будет проще. Отметим, что ваш иммунитет может быть очень слабым, а вирус гриппа настолько сильным, что эта прививка не станет ему барьером.





Миф 4 – прошлогодняя прививка

Как и в 3 мифе, прививка не может полностью оградить вас от заболевания. К тому же, вирусы мутируют и прошлогодняя прививка куда слабее нового вируса.

Миф 5 – переболел и больше не заразишься

Кто придумал такое, неизвестно? Если иммунитет слабый, то вполне реально заболеть вновь. Конечно, после предыдущего лечения антитела в крови есть, но вы также можете вновь подцепить вирус гриппа. Поэтому стоит беречь себя еще больше.

Ранее мы сообщали, какие распространенные ошибки допускаются при самолечении гриппа и ОРВИ.

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