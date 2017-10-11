Заболеть из-за духов: ученые рассказали о вреде парфюмерии





Аллергия, астма, мигрень, высыпания на коже и поражение печени – все эти недуги может спровоцировать парфюмерия, пусть даже самая дорогая и та, которая считается элитной, сообщает Joinfo.ua.

Духи провоцируют мигрень

Так, ученым из Бразилии в ходе наблюдений за пациентами, страдающими мигренью, удалось выяснить, что сильная головная боль у 75% этих людей начиналась спустя полчаса после обонятельного контакта с парфюмерными средствами.

В целом же, люди, подверженные головным болям, как правило, стараются не пользоваться духами, так как реакцию своего организма на ароматические вещества знают давно. Согласно медицинской статистике, каждая четвертая женщина склонна испытывать мигрень из-за парфюмерных средств.

Соблюдение коммерческой тайны может привести к аллергии





А вот австралийская писательница Кейт Гринвелл пошла еще дальше, написав целую книгу-исследование, посвященную негативному воздействию духов на организм. По ее наблюдениям, мигрень – далеко не самое тяжелое недомогание, которое может спровоцировать парфюмерия. То, что создатели и производители духов, как правило, держат в тайне компоненты, входящие в состав различных сортов духов, объясняется коммерческой тайной. Однако в этом кроется и большая опасность, так как тот или иной компонент, может спровоцировать сильную аллергию у человека, чувствительного к данному веществу.

Свои "пять копеек" к теории о вреде духов добавили и фармакологи – они утверждают, что эфирные масла, которые входят в состав парфюмерных средств, могут быть токсичны, что уже само по себе небезопасно для печени и других органов.



Журналист ДжоИнфоМедиа Злата Перова напоминает вам о трех грубейших ошибках, которые мы можем допустить, пользуясь парфюмерией.





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