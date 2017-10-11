Холодная или горячая: какую воду лучше заливать в чайник





Бытует мнение, что холодная вода из крана чище, чем горячая. Поэтому для приготовления пищи лучше использовать холодную воду, а горячую - для хозяйственно-бытовых, сообщает Joinfo.ua.

Чище ли холодная вода, чем горячая?



Горячая вода из крана, равно как и холодная, поступает из системы питьевого водоснабжения. Но есть одно отличие: в горячую воду добавляются дополнительные реагенты, поскольку в процессе нагревания воды на внутренней поверхности трубопроводов увеличивается вероятность появления накипи и коррозии.



Реагенты снижают количество накипи трубах, а также препятствуют размножению опасных для здоровья человека микроорганизмов. Помимо этого, они вымывают из водопроводных магистралей частицы тяжелых металлов, которые приводят к частым поломкам счетчиков и насосов.

Поэтому для питья и приготовления пищи, все же, лучше использовать холодную воду, а горячую - для хозяйственно-бытовых нужд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282610-news.html