Холодная или горячая: какую воду лучше заливать в чайник

Бытует мнение, что холодная вода из крана чище, чем горячая. Поэтому для приготовления пищи лучше использовать холодную воду, а горячую - для хозяйственно-бытовых, сообщает Joinfo.ua.
Горячая вода из крана, равно как и холодная, поступает из системы питьевого водоснабжения. Но есть одно отличие: в горячую воду добавляются дополнительные реагенты, поскольку в процессе нагревания воды на внутренней поверхности трубопроводов увеличивается вероятность появления накипи и коррозии.
Реагенты снижают количество накипи трубах, а также препятствуют размножению опасных для здоровья человека микроорганизмов. Помимо этого, они вымывают из водопроводных магистралей частицы тяжелых металлов, которые приводят к частым поломкам счетчиков и насосов.
Поэтому для питья и приготовления пищи, все же, лучше использовать холодную воду, а горячую - для хозяйственно-бытовых нужд.