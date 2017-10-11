Не ешьте это натощак: 4 продукта которые не стоит употреблять на завтрак





Чашка кофе, каша, немного фруктов – казалось бы, популярный и одобренный даже некоторыми медиками и диетологами завтрак. Но все не так просто – оказывается, перечисленные продукты есть натощак нельзя ни в коем случае. Joinfo.ua расскажет, за что врачи раскритиковали распространенные продукты, которыми привыкли завракать миллионы.

Растворимые каши и мюсли

Да, безусловно, каши, мюсли и хлопья полезны, однако если вы позавтракаете ими, то чувство сытости останется с вами всего лишь на пару часов, и задолго до обеденного времени вы снова начнете испытывать голод. Кроме того, эти продукты богаты углеводами, а углеводы повышают уровень сахара в крови, что явно ни к чему с утра.

Кофе





Бодрящий и тонизирующий напиток, без которого очень и очень многие не представляют себе начало дня, очень вреден натощак. Кофе повышает раздражает слизистую желудка, провоцирует изжогу, а при регулярном употреблении его на протяжении длительного периода может стать причиной гастрита. Поэтому – да, кофе по утрам пить можно, но только после того, как вы позавтракаете. Кстати, кофе с молоком ситуацию не спасает – это сочетание со временем может стать причиной образования камней в почках.

Шоколадки и другие сладости

Булочка, шоколадка, батончик – все это, увы, есть на завтрак не стоит. Пусть даже вам и кажется, что такой простой и приятный перекус повысит вам настроение и придаст бодрости на долгое время. Содержащие сахар продукты, съеденные натощак, стимулируют поджелудочную железу усиленно вырабатывать инсулин, а тот, в свою очередь, понижает уровень сахара в крови. Так что недолгий заряд бодрости вскоре сменится слабостью, сонливостью и раздражительностью, которые сопровождают падению уровня глюкозы.

Фрукты





В частности – цитрусовые, груши и бананы. Пресловутый стакан апельсинового сока на завтрак, мандарин или грейпфрут – все эти фрукты вызовут только изжогу, так как содержат кислоту, раздражающе воздействующую на слизистую желудка. А груши так вообще слишком "тяжелый" завтрак, поскольку содержат много клетчатки. Что касается бананов, то магний и кальций, который они содержат, с утра может не самым лучшим образом повлиять на работу сердечно-сосудистой системы.

Журнаист ДжоИнфоМедиа Злата Перова напоминает вам о 7-и продуктах, которые ни в коем случае нельзя замораживать - от этого они теряют свои полезные свойства.



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