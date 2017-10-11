В среду на западе и севере Украины ожидаются дожди

Прогноз погоды на 11 октября 2017 года11 октября в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +12...+14 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.На западе Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 градусов, днем +9...+17 градусов.В Карпатах дождь, температура ночью +2...+7 градусов, днем +11...+16 градусов.В Моршине ночью местами дождь, днем дождь, температура ночью +6...+8 градусов, днем +12...+14 градусов.В Трускавце ночью местами дождь, днем дождь, температура ночью +6...+8 градусов, днем +12...+14 градусов.В Сваляве дождь, температура ночью +6...+8 градусов, днем +12...+14 градусов.На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+8 градусов, днем +9...+16 градусов.В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Винницкой области днем местами дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 градусов, днем +12...+17 градусов.На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 градусов, днем +12...+17 градусов.На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+9 градусов, днем +13...+19 градусов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282563-news.html