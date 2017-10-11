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В среду на западе и севере Украины ожидаются дожди


Прогноз погоды на 11 октября 2017 года



11 октября в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +12...+14 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.



На западе Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 градусов, днем +9...+17 градусов.

В Карпатах дождь, температура ночью +2...+7 градусов, днем +11...+16 градусов.

В Моршине ночью местами дождь, днем дождь, температура ночью +6...+8 градусов, днем +12...+14 градусов.

В Трускавце ночью местами дождь, днем дождь, температура ночью +6...+8 градусов, днем +12...+14 градусов.



В Сваляве дождь, температура ночью +6...+8 градусов, днем +12...+14 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+8 градусов, днем +9...+16 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Винницкой области днем местами дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 градусов, днем +12...+17 градусов.



На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 градусов, днем +12...+17 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+9 градусов, днем +13...+19 градусов.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282563-news.html
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